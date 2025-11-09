El Liverpool no supo como aprovechar el envión anímico que le provocó entre semana la victoria 1 a 0 sobre el Real Madrid por la UEFA Champions League, gracias al gol de cabeza que marcó Alexis Mac Allister, en su compromiso con el Manchester City en el Etihad Stadium por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra.

Es que a pesar de que en el inicio del propio cruce con el elenco de Pep Guardiola tuvo un aliciente con el penal que Giorgi Mamardashvili le tapó a Erling Haaland, cayó por un contundente 3 a 0. De hecho, el que encaminó la victoria del equipo que actuó como local fue el atacante noruego, seguido por Nicolás González y Jéremy Doku.

De esta manera, ya son 5 las derrotas que exhibe en su campaña en la liga inglesa, siendo el de este domingo 9 de noviembre el tercer tropezón con un integrante del Big Six. Ya había sido superado en octubre por Chelsea y Manchester United, en ambas ocasiones por un tanteador 2 a 1 (anteriormente le ganó al Arsenal 1 a 0).

En ese mismo sentido, el Liverpool de Arne Slot, vigente campeón de la Premier League, retrocedió al octavo puesto de la tabla, saliendo entonces de la zona de clasificación a las competiciones de la UEFA del siguiente curso (el Tottenham está quinto con la misma cantidad de unidades, pero con una diferencia de 8 goles con respecto al conjunto de Anfield).

En cuanto a Alexis Mac Allister, jugó en una especie de doble cinco más tirado por izquierda, en un mediocampo en el que a su lado lo tuvo a Ryan Gravenberch y por delante a Florian Wirtz. Por cierto, fue reemplazado a los 28 minutos de complemento por Curtis Jones.

Alexis Mac Allister se sumará este lunes a los entrenamientos de la Selección Argentina

Alexis Mac Allister es uno de los citados por Lionel Scaloni para los entrenamientos que la Selección Argentina desenvolverá en Alicante y para el amistoso con Angola del viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda. Al respecto, este lunes ya se lo espera por la ciudad española.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, vale mencionar que por primera vez compartirá plantel en el combinado nacional con su hermano Kevin, que también fue citado por el cuerpo técnico de la Scaloneta, como parte de las variantes que están buscando para conformar el plantel que llevarán a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

ver también Lionel Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina para enfrentar a Angola