Real Madrid sabe que el estadio del Rayo Vallecano es una de las paradas más difíciles que tiene habitualmente su calendario en LaLiga. Incluso cuando llega ampliamente como favorito siendo líder absoluto de la tabla de posiciones (hasta este domingo 9 de noviembre sumaba 30 unidades sobre 33 posibles, siendo el único tropezón la goleada que sufrió en el Estadio Metropolitano con el Atlético de Madrid).

Pero con lo que no contaba el conjunto comandado por Xabi Alonso era con la actuación estelar de Augusto Batalla, más allá de sus grandes condiciones, que fue altamente responsable de que el elenco del barrio de Vallecas (también de la capital española) se pudiera abrazar a un empate 0 a 0 que le sirve para seguir en su objetivo de la temporada que es el de volver a clasificar a una competencia europea (en la vigente campaña se coloca sexto en la clasificación de la Conference League).

El exguardameta de River, San Lorenzo, Atlético Tucumán y Tigres, entre otros clubes, se ganó la ovación de su público (de los que hace rato se ganó su cariño) con una primera tapada mano a mano a Vinícius a los 21 años minutos de juego. El brasileño aprovechó un rebote y en el borde del área chica, con todo el arco a su merced, remató abajo a la izquierda, sector al que Batalla, increíblemente, llegó para enviar al córner.

Luego, cada pelota que llegaba por arriba o por abajo caía en las manos del nacido en Hurlingham. Incluso, en el complemento, también se destacó por una intervención en un lanzamiento cruzado de Federico Valverde a la altura de la medialuna que nuevamente pudo despejar para sostener su valla invicta.

Lo cierto es que Augusto Batalla fue figura en un 0 a 0 que mantiene al Merengue en la punta de la tabla, pero con una diferencia que ahora el Barcelona puede acortar a 3 unidades si derrota al Real Celta de Vigo en su visita a Balaídos.

Real Madrid acumula su segundo partido consecutivo sin ganar, casualmente en ambos, si la presencia de Franco Mastantuono. El argentino, por una pubalgia que le detectaron el lunes pasado, se ausentó en la derrota del Merengue con el Liverpool 1 a 0 (gol de Alexis Mac Allister) por la cuarta jornada de la Champions League y en el empate 0 a 0 con el Rayo Vallecano por la fecha 12 de LaLiga.

