Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

La medida de FIFA que complica los planes de Chelsea, Manchester City y PSG para el futuro del mercado de pases

El organismo prepara una medida para proteger a los jugadores que perjudicará a algunas potencias.

Por Agustín Vetere

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.
© GettyPep Guardiola, entrenador de Manchester City.

El caso de Thiago Almada y sus últimas transferencias generó que FIFA tomara una importante decisión con respecto al mercado de pases. El organismo presidido por Gianni Infantino añadió una modificación al reglamento para evitar que las potencias económicas saquen ventaja con sus transferencias.

El objetivo es evitar que clubes del mismo grupo empresarial se cedan o vendan futbolistas entre sí. Esta medida va contra el impacto financiero que puedan tener, pero también para resguardar a los jugadores involucrados.

En el caso del campeón del mundo, pasó de Botafogo a Olympique de Lyon, ambos clubes de John Textor, e incluso rumores lo ligaron nuevamente al combinado carioca. Sin embargo, Atlético de Madrid adquirió su pase y esfumó esta posibilidad.

De esta manera, los grandes grupos empresarios no podrán acaparar una gran cantidad de jugadores, ni mover fondos a través de sus transferencias entre las instituciones que manejan. Entre otros objetivos también está garantizar contratos a largo plazo para los futbolistas y su estabilidad en un club.

Esta medida favorecerá el resto de los equipos, ya que se evitará una forma evidente de sacar ventaja, ya que cada uno de los clubes afectados por esta nueva norma deberán trabajar de ahora en más con mayor individualidad.

Las potencias afectadas por la nueva norma de FIFA

Grupos económicos, fondos de inversión, empresarios e incluso familias aparecen en la lista de quiénes tienen multipropiedades en el fútbol. Entre los más importantes destaca el City Group, con Manchester City como cara visible, además de instituciones como Girona, Bahía, Montevideo City y New York City, entre otros.

Publicidad

Otros casos relevantes son los de Medio Oriente, como el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, con Newcastle, Al Nassr, Al Ittihad y Al Hilal. Qatar Sport Investment también estará perjudicado por poseer a Paris Saint-Germain y Sporting Braga.

Red Bull y Grupo Pachuca también destacan por abarcar a un puñado de clubes, mientras que empresarios como el mencionado John Textor, David Blitzer y Todd Boehly también deberán replantearse su modelo de negocios en el fútbol.

Sufre Lionel Messi: Inter Miami vendió a uno de sus compañeros a otro equipo de la MLS y sin consultarle

ver también

Sufre Lionel Messi: Inter Miami vendió a uno de sus compañeros a otro equipo de la MLS y sin consultarle

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025

ver también

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios
Fútbol Internacional

Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios

La medida que triunfó en el Mundial de Clubes y ahora FIFA aprobó para ser usada en todas las ligas del mundo
Fútbol Internacional

La medida que triunfó en el Mundial de Clubes y ahora FIFA aprobó para ser usada en todas las ligas del mundo

En tres palabras, la FIFA reaccionó a la bienvenida de Rodrigo De Paul a Inter Miami
MLS

En tres palabras, la FIFA reaccionó a la bienvenida de Rodrigo De Paul a Inter Miami

Pochi Chávez volvió del retiro a los 39 años y fue expulsado a los nueve minutos
Fútbol Sudamericano

Pochi Chávez volvió del retiro a los 39 años y fue expulsado a los nueve minutos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo