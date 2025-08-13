La medida de FIFA que complica los planes de Chelsea, Manchester City y PSG para el futuro del mercado de pases

El caso de Thiago Almada y sus últimas transferencias generó que FIFA tomara una importante decisión con respecto al mercado de pases. El organismo presidido por Gianni Infantino añadió una modificación al reglamento para evitar que las potencias económicas saquen ventaja con sus transferencias.

El objetivo es evitar que clubes del mismo grupo empresarial se cedan o vendan futbolistas entre sí. Esta medida va contra el impacto financiero que puedan tener, pero también para resguardar a los jugadores involucrados.

En el caso del campeón del mundo, pasó de Botafogo a Olympique de Lyon, ambos clubes de John Textor, e incluso rumores lo ligaron nuevamente al combinado carioca. Sin embargo, Atlético de Madrid adquirió su pase y esfumó esta posibilidad.

De esta manera, los grandes grupos empresarios no podrán acaparar una gran cantidad de jugadores, ni mover fondos a través de sus transferencias entre las instituciones que manejan. Entre otros objetivos también está garantizar contratos a largo plazo para los futbolistas y su estabilidad en un club.

Esta medida favorecerá el resto de los equipos, ya que se evitará una forma evidente de sacar ventaja, ya que cada uno de los clubes afectados por esta nueva norma deberán trabajar de ahora en más con mayor individualidad.

Las potencias afectadas por la nueva norma de FIFA

Grupos económicos, fondos de inversión, empresarios e incluso familias aparecen en la lista de quiénes tienen multipropiedades en el fútbol. Entre los más importantes destaca el City Group, con Manchester City como cara visible, además de instituciones como Girona, Bahía, Montevideo City y New York City, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Otros casos relevantes son los de Medio Oriente, como el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita, con Newcastle, Al Nassr, Al Ittihad y Al Hilal. Qatar Sport Investment también estará perjudicado por poseer a Paris Saint-Germain y Sporting Braga.

Red Bull y Grupo Pachuca también destacan por abarcar a un puñado de clubes, mientras que empresarios como el mencionado John Textor, David Blitzer y Todd Boehly también deberán replantearse su modelo de negocios en el fútbol.

ver también Sufre Lionel Messi: Inter Miami vendió a uno de sus compañeros a otro equipo de la MLS y sin consultarle