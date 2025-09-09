Es tendencia:
La tajante frase de Lamine Yamal llena de confianza que calentó la entrega del Balón de Oro: “Sueño con tener muchos”

La figura de Barcelona no tuvo pelos en la lengua para palpitar el galardón y sostuvo una postura ambiciosa de cara a futuro.

Por Bruno Carbajo

BARCELONA, SPAIN – AUGUST 10: Lamine Yamal of FC Barcelona is presented to the fans prior to the Joan Gamper Trophy match between FC Barcelona and Como1907 at Estadi Johan Cruyff on August 10, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
El reloj corre y cada vez queda menos para que la incertidumbre por el Balón de Oro llegue a su fin. El 22 de septiembre, en París, se hará entrega de la nueva edición del galardón, donde el debate parece resumirse a solo dos nombres: Lamine Yamal y Ousmane Dembelé, los máximos candidatos. Y en medio de las especulaciones, la joya de Barcelona, fiel a su estilo, le subió la temperatura a la ceremonia al mostrarse confiado con ganar el premio de una forma particular.

Se lo dije a mis amigos, no sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos“, sentenció el delantero español en una faceta poco conformista más allá de lo que suceda en la capital francesa en los próximos días.

Pero lejos de quedarse allí, se mostró excesivamente confiado en sus propias cualidades y alcance a futuro. “Soy un jugador que tengo la capacidad para hacerlo. Si no lo hago, es porque no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido“, expresó en el pódcast Resonancia de Corazón.

Y para no dejar ningún tipo de dudas, reafirmó: “Sueño con tener muchos (Balones de Oro) y el día que llegué seré muy feliz, pero querré seguir ganando más y ganando con mi equipo”.

El Balón de Oro 2025 se entregará el próximo 22 de septiembre.

Más allá de proyectar a largo plazo, no deja de ser revelante que Lamine se enfrenta a una posibilidad única en esta edición del Balón de Oro: de ganarlo, pasará a ser el jugador más joven en conseguirlo, con 18 años recién cumplidos el pasado 13 de julio. Condimento extra para quedarse con su primer galardón, con la postura clara de que no sea el último.

El ninguneo de Mbappé a Lamine Yamal

El crack del Real Madrid, concentrado actualmente con la selección francesa en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial, fue consultado por su pronóstico del galardón individual y fue categórico. “Lo merece Dembélé, lo apoyé desde el principio y espero que lo gane. Después veremos qué pasa porque no depende de nosotros”, expresó en diálogo con Telefoot. Palabras contundentes que mostraron su respaldo absoluto hacia su compatriota.

Lo curioso, sin embargo, llegó cuando le preguntaron por otros posibles candidatos como Achraf Hakimi y Lamine Yamal. Allí, el francés no dudó en elogiar al lateral marroquí ya que “será fantástico demostrar que el fútbol es de todas las posiciones“, pero cuando se mencionó al joven del Barcelona, su reacción llamó la atención: “¿Quién era el tercero, me dijiste? Ah. Muy buen jugador. Pero del Barcelona. No se puede decir nada. Pero es muy buen jugador”, sostuvo.

