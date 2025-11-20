Atlético de Madrid reagrupó a sus futbolistas este jueves 20 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Majadahonda luego de lo que fue la fecha FIFA de selecciones, con la intención de poner el foco en su próximo partido por LaLiga que será frente al Getafe en el Estadio Coliseum (domingo 23 a las 18:30 horas de Europa Central y 14:30 de Argentina).

En tal reencuentro, el que no pudo ensayar con normalidad fue Julián Alvarez, en principio, por una molestia muscular. Esta situación llamó bastante la atención, puesto que la Araña fue uno de los jugadores argentinos del Atleti (junto a Giuliano Simeone y Nahuel Molina) que no participó del cronograma diseñado por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola en Luanda el pasado viernes 14.

Además, no solo que preocupa por estas horas al Colchonero por lo que puede ser su ausencia en el Derbi, sino que también presupone la posibilidad de que se pierda el compromiso que los de Diego Simeone deben afrontar el miércoles 26 de noviembre contra el Inter de Milán en el Estadio Metropolitano por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Con este panorama, medios de comunicación de España ya especulan con la chance de que el nacido en Calchín no sea parte del once titular del Atlético de Madrid este fin de semana, en función de intentar que llegue al duelo con el Nerazzurro. De esa manera, el Cholo contaría en ataque con Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, a quienes trataría de abastecer con la creación que pueden aportar tanto Alex Baena como Thiago Almada.

Atlético de Madrid necesita ganar para no perderle pisada al Real Madrid

El Atlético de Madrid tuvo un inicio de temporada un tanto irregular. Por eso, tras hilvanar cuatro victorias consecutivas en LaLiga (1 a 0 a Osasuna, 2 a 0 al Real Betis, 3 a 0 al Sevilla y 3 a 1 al Levante), aprovechó los puntos que no sumó el Barcelona al perder el Clásico de España y las dos unidades que dejó en el camino el Real Madrid en su visita al Rayo Vallecano.

Así, el Atleti acortó algo de distancia en la tabla de posiciones del campeonato de la primera división del fútbol español. Con 25 puntos, los del Cholo Simeone quedóaron a seis del elenco que comanda Xabi Alonso y a tres de los dirigidos por Hansi Flick, cuando todavía restan 26 fechas, entre los cuales están los dos duelos con el Barça y el Derbi Madrileño en el Santiago Bernabéu.

