Lautaro Martínez no se achicó ante Lamine Yamal ni Dembélé y dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”

Por segundo año consecutivo, Lautaro Martínez integra la lista de 30 futbolistas que competirán por conquistar el Balón de Oro, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 21 de septiembre durante la tradicional gala que France Football celebra en el Teatro del Chatelet de París.

El delantero que viene de marcar con la Selección Argentina en el duelo de Eliminatorias ante Venezuela, que terminó con victoria 3-0 en el Estadio Monumental, es consciente de que Lamine Yamal, del Barcelona, y Ousmane Dembélé, del PSG, son los grandes candidatos a quedarse con el premio. También de que su producción en la campaña que lo hizo competir por el galardón en 2024, como goleador de la Serie A y la Copa América, fue mejor que la de la temporada anterior. Sin embargo, no dudó al ser consultado por la revista sobre quién debería ser el ganador: “Lautaro Martínez”, dijo sonriendo.

En una entrevista concedida a France Football, el capitán del Inter de Milán aseguró que mereció más que el séptimo lugar en la votación del año pasado y dijo que poder ganar algún día el Balón de Oro más que un objetivo es un sueño que espera poder cumplir. “Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice entre la Serie A y la Copa América, pero respeto a los jueces. No sé si Messi tenía razón al decir que lo merecía más que Rodri, pero para mí los premios individuales son importantes porque, si llegan, significa que el equipo lo ha hecho bien, lo cual siempre está por encima de lo individual”, manifestó.

Y agregó: “Estar entre los 30 candidatos ya es una recompensa, pero sueño con ganar el Balón de Oro. A veces pienso que estoy infravalorado, pero a los 28 años estoy muy contento con mi carrera porque siempre he progresado. Aspiro a ser más reconocido; sin duda, estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años. Será difícil superar el séptimo puesto en el Balón de Oro de 2025″.

Lautaro Martínez finalizó séptimo en la votación de 2024.

La decepción en Champions League

Lautaro Martínez también es consciente que si Inter de Milán hubiese conquistado la última Champions League, sus chances de competir seriamente por quedarse con el Balón de Oro 2025 hubiesen aumentado considerablemente. Sin embargo, PSG lo borró de la final disputada en el Allianz Arena de Munich con una goleada 5-0 a la que todavía intenta encontrar explicación.

Publicidad

Publicidad

“Sabíamos que sería difícil porque el PSG es muy fuerte, pero no estuvimos bien en ese partido. Se lo merecieron con una actuación muy buena. Yo estuve un poco lesionado; me lesioné un músculo en Barcelona. Durante los seis días previos a la vuelta, hice dos sesiones diarias de fisioterapia, trabajando en el gimnasio. El día anterior, todavía me dolía mucho, pero me puse una venda y fui. Hablé con los médicos para prepararme lo mejor posible para la final, en las condiciones que creía posibles”, recordó.

Y agregó: “Trabajé duro, muy duro, pero el músculo no se recuperaba del todo. Sinceramente, sentía que estaba recuperado, listo para jugar. Pero me sentía diferente, no al cien por ciento. Tampoco creo que haya influido la decisión del entrenador (Simone Inzaghi). Nos dijo que había recibido una oferta y que se marcharía, pero todos estábamos centrados en nuestros objetivos”.