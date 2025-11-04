Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En 6 segundos, la tajante respuesta de Erling Haaland cuando lo compararon con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero noruego habló en conferencia de prensa antes de que Manchester City enfrente a Borussia Dortmund por la Champions League.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Erling Haaland brindó una conferencia de prensa previa al partido entre Manchester City y Borussia Dortmund.
© Getty ImagesErling Haaland brindó una conferencia de prensa previa al partido entre Manchester City y Borussia Dortmund.

Manchester City se prepara para enfrentar a Borussia Dortmund, en Etihad Stadium, por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, donde Erling Haaland será titular en el equipo que dirige tácticamente el español Pep Guardiola.

El atacante noruego de 25 años lleva 17 goles en lo que va de la temporada (13 partidos) y más de un especialista lo posiciona a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ya que sus estadísticas desde que llegó al club inglés son de otro planeta.

Actualmente, el ex atacante de Borussia Dortmund anotó 141 tantos en 159 presentaciones con la camiseta de los Citiziens, y es de los mejores futbolistas del mundo. Si bien está muy lejos de los grandes números que poseen la Pulga y el Bicho, quienes compiten a diario por el récord de los 1.000 goles como profesionales, habitualmente es comparado con dos de los más grandes jugadores de este deporte.

Durante la previa al duelo copero, en conferencia de prensa, fue consultado sobre esta situación y solamente demoró seis segundos en responder: “No, para nada. Lejos, nadie puede acercarse a ellos también. Así que no”, exclamó con total humildad para dejar bien en claro que tanto el argentino como el portugués no se comparan con ningún otro futbolista.

Tweet placeholder

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

Publicidad
Cristiano Ronaldo cae en la trampa de Piers Morgan solo para lanzarle un dardo a Lionel Messi

ver también

Cristiano Ronaldo cae en la trampa de Piers Morgan solo para lanzarle un dardo a Lionel Messi

Filipe Luis eligió al mejor de la historia entre Messi, Maradona y Pelé: “El número uno por lejos”

ver también

Filipe Luis eligió al mejor de la historia entre Messi, Maradona y Pelé: “El número uno por lejos”

¿A qué hora y en qué canal se verá en vivo el partido Manchester City vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-2026?

Por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, en Etihad Stadium, Manchester City vs. Borussia Dortmund se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre, a las 17:00 de Argentina. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Fox Sports y Disney+.

DATOS CLAVES

Partido inminente: Manchester City enfrentará a Borussia Dortmund en el Etihad Stadium por la Fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026.

Publicidad

Haaland titular: Erling Haaland (25 años) será titular en el equipo de Pep Guardiola.

Estadísticas impresionantes (Manchester City):

  • Lleva 17 goles en 13 partidos en lo que va de la temporada.
  • Ha marcado 141 goles en 159 presentaciones con la camiseta del City.

Comparación con Messi y Cristiano: A pesar de sus números “de otro planeta”, muchos especialistas lo comparan con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Respuesta de Haaland: En la previa del duelo copero, fue consultado sobre esta comparación y respondió con gran humildad en solo seis segundos:

Publicidad

“No, para nada. Lejos, nadie puede acercarse a ellos también. Así que no.”

  • Dejó claro que considera que el argentino y el portugués están en un nivel que no se compara con ningún otro futbolista.
El gol de cabeza de Alexis Mac Allister con Liverpool vs. Real Madrid por la UEFA Champions League

ver también

El gol de cabeza de Alexis Mac Allister con Liverpool vs. Real Madrid por la UEFA Champions League

Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

ver también

Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Ni Julián Álvarez, ni Lautaro Martínez: el mejor delantero de la actualidad según Joaquín Panichelli
Fútbol europeo

Ni Julián Álvarez, ni Lautaro Martínez: el mejor delantero de la actualidad según Joaquín Panichelli

Gianluigi Donnarumma no dudó al elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé: “En mi equipo, lo prefiero a él”
Fútbol europeo

Gianluigi Donnarumma no dudó al elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé: “En mi equipo, lo prefiero a él”

El exclusivo Lamborghini por el que Haaland pagó 300 mil dólares
Fútbol europeo

El exclusivo Lamborghini por el que Haaland pagó 300 mil dólares

Lionel Messi cerró de manera espectacular un mes clave pensando en el Mundial 2026
Lionel Messi

Lionel Messi cerró de manera espectacular un mes clave pensando en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo