En 6 segundos, la tajante respuesta de Erling Haaland cuando lo compararon con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Manchester City se prepara para enfrentar a Borussia Dortmund, en Etihad Stadium, por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, donde Erling Haaland será titular en el equipo que dirige tácticamente el español Pep Guardiola.

El atacante noruego de 25 años lleva 17 goles en lo que va de la temporada (13 partidos) y más de un especialista lo posiciona a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ya que sus estadísticas desde que llegó al club inglés son de otro planeta.

Actualmente, el ex atacante de Borussia Dortmund anotó 141 tantos en 159 presentaciones con la camiseta de los Citiziens, y es de los mejores futbolistas del mundo. Si bien está muy lejos de los grandes números que poseen la Pulga y el Bicho, quienes compiten a diario por el récord de los 1.000 goles como profesionales, habitualmente es comparado con dos de los más grandes jugadores de este deporte.

Durante la previa al duelo copero, en conferencia de prensa, fue consultado sobre esta situación y solamente demoró seis segundos en responder: “No, para nada. Lejos, nadie puede acercarse a ellos también. Así que no”, exclamó con total humildad para dejar bien en claro que tanto el argentino como el portugués no se comparan con ningún otro futbolista.

¿A qué hora y en qué canal se verá en vivo el partido Manchester City vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-2026?

Por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, en Etihad Stadium, Manchester City vs. Borussia Dortmund se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre, a las 17:00 de Argentina. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Fox Sports y Disney+.

