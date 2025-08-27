Es tendencia:
Real Madrid

Llegó a Real Madrid por 60 millones, no encuentra lugar tras el arribo de Mastantuono y se iría a un campeón de Champions League

Disputó 847 minutos en la última temporada, no tiene lugar con el Merengue y ahora podría encontrar una salida.

Por Julián Mazzara

© Prensa Real MadridLos jugadores de Real Madrid celebran un gol.

Restan pocos días para que finalice el mercado de pases, período en el que Real Madrid logró incorporar a Franco Mastantuono tras desembolsar 45 millones de euros para que ejecutara la cláusula de rescisión que River le había colocado en su contrato.

Ahora, mientras los comandados por Xabi Alonso aguardan por conocer a sus rivales en la Champions League 2025-2026, existe la posibilidad de que uno de los jugadores más importantes del plantel merengue arme las valijas y forme parte de uno de los clubes que en el pasado ya ganó el certamen.

En este caso, el que puede marcharse es Endrick. El brasileño es uno de los objetivos que tiene Olympique du Marseille, que quiere volver a coronarse en la Champions League, certamen que solamente conquistó en la temporada 1992-1993, y a poco de que cierre el mercado de pases busca quedarse con el ex delantero de Palmeiras por medio de un préstamo.

Según notifican en el medio partidario Defensa Central, que cubre a diario la información del Merengue, el nacido en Taguatinga está haciendo lo posible para recuperarse lo antes posible de su lesión y así regresar a las canchas, pero existe la chance de que no sea con la camiseta de Real Madrid sino que con la de Les Phocéens.

Tras abonar 60 millones de euros para sacarlo del Brasileirão y se sumara en julio de 2024 al club más grande del mundo, Endrick no logró encontrar el espacio esperado, y ahora la competencia es mucho más difícil porque tiene por delante a jugadores como Mastantuono, Gonzalo García, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo, aunque también podría emigrar. ¿Será el fin del zurdo de 19 años?

Endrick, joya de Real Madrid. (Getty Images)

Los números de Endrick en Real Madrid

En su primera temporada como futbolista del Merengue, el delantero de 19 años disputó un total de 37 partidos. En los mismos convirtió 7 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 4 tarjetas amarillas, no fue expulsado y se consagró campeón de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

