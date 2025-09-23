Los hinchas de Chelsea criticaron a Enzo Fernández por su error ante Lincoln: “Tiene que ir al banco”

Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea debutó este martes en el clásico certamen que enfrenta a los equipos sin importar su categoría. En este caso, los Blues visitaron a Lincoln, de la tercera división, por un lugar en los octavos de final del torneo.

Con Enzo Fernández, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho como titulares para el combinado dirigido por Enzo Maresca, los londinenses arrancaron el trámite con el pie derecho. Y fue el mediocampista de la Selección Argentina quién cometió el error que permitió el primer grito de la noche.

Sobre el final de la primera parte, el surgido de River Plate intentó un cambio de frente a la altura del área y con la presión de los rivales. Como resultado, los atacantes de Lincoln interceptaron la pelota y lograron definir para el 1-0 parcial y sorpresivo.

Sin embargo, tras el descanso, Chelsea, logró acomodar las piezas y dar vuelta la historia. Tyrique George, en apenas 3 minutos del complemento, empató el encuentro, mientras que Bounanotte, tras la asistencia del autor del primer gol de los Blues, puso al frente a los de Maresca. De esta los manera, los de Londres lograron imponerse y ya están entre los 16 mejores del certamen.

Los hinchas de Chelsea apuntaron contra Enzo Fernández

A pesar de la reacción de su equipo en la segunda mitad, las redes sociales se llenaron de mensajes contra el volante de la Albiceleste por su error. Destacaron que fue un intento de pase con displicencia y algunos incluso pidieron que sea suplente en el próximo compromiso del equipo.

“Enzo Fernández también debería estar en la banca. No hay favoritismo”, señaló uno de los usuarios. Otro, en cambio, fue categórico: “No sería titular en 15 de los equipos de la Premier League”.

