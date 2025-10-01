Los puntajes de los medios españoles para Franco Mastantuono post Real Madrid vs. Kairat

Franco Mastantuono volvió a la titularidad en el Real Madrid luego de que Xabi Alonso lo sentara en el banco de suplentes para el Derbi Madrileño del último sábado en el Estadio Metropolitano. Y como las cosas no salieron nada bien (se llevó una goleada en contra por 5 a 2), el ex River retornó al once inicial, en este caso, para el cruce con el Kairat por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Una vez más, el joven de 18 años oriundo de la ciudad de Azul cumplió con su rendimiento, tanto es así que fue aprobado por los principales medios de comunicación de España, dentro del análisis que hicieron de lo que terminó siendo victoria del elenco merengue por 5 a 0 (goles de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz).

Por el lado del Diario Marca, Franco Mastantuono acabó el encuentro con una calificación de 7 puntos: ”Frenó con falta una contra del Kairat. Provocó un penalti anticipándose sagazmente en una cesión al portero rival. Se fabrica un disparo que acaba en córner tras un gran control en el área. En la segunda parte, fue menos participativo que en la primera. Rozó el gol definiendo en el área, pero se topó con una buena parada de Kalmurza. Se marcha por Brahim en el 69”’.

En cuanto al Diario AS, su criterio se mantuvo en línea con lo mencionado por el periódico citado anteriormente: ”Mastantuono demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón. Pero mostró “ese gen competitivo”, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata”.

Por su parte, el Desmarque consideró que el delantero argentino jugó para un 8 por ”provocar el penalti del 0-1 y protagonizar varias jugadas peligrosas. Rozó el gol en varias ocasiones”.

El ojo clínico de los medios catalanes sobre la actuación de Franco Mastantuono vs. Kairat

Sport, especificó: ”Un espíritu libre que termina por ser importante en partidos que se atascan. Entendió bien la acción que terminó con el penalti que transformaría Mbappé. Aunque a veces peca de individualista. Vinícius le dio un toque por llenarse de balón en una definición. Tiene todavía que encontrar su mejor contexto de rendimiento”.

Publicidad

Publicidad

Mientras que Mundo Deportivo, no consideró del todo relevante que haya ocasionado el primer gol de la cita del Merengue en Kazajistán: ”No hizo mucho durante el partido, pero suficiente como para provocar el penalti del 0-1”.

ver también Los hinchas del Barcelona prefieren a Julián Alvarez por encima de Erling Haaland: ”Es mi obsesión”