Manchester United prepara más de 70 millones para hacer posible la gran venta que necesita Barcelona

Barcelona no solo viene de asegurar la continuidad de Lamine Yamal con un contrato millonario para su renovación hasta 2031, sino que también ha incorporado como refuerzos a Marcus Rashford y Joan García, a quienes todavía no ha podido inscribir debido a su delicada situación financiera. Además, el presidente Joan Laporta dijo abiertamente que no descarta la llegada de más futbolistas, para lo que el club podría necesitar de una gran venta a fin de que no haya desajustes en los balances.

El equipo que podría brindarle soluciones al culé es Manchester United, que ya lleva gastados 150 millones de euros en el mercado y está decidido a hacer otra fuerte inversión para quedarse con Fermín López Marín, mediocampista de 22 años que viene de rechazar propuestas de Arabia Saudita, Aston Villa, Chelsea y Arsenal.

Según se avanzó en el diario Sport, los Red Devils están listos para hacer llegar a Barcelona una oferta de más de 70 millones de euros para quedarse con el jugador y también para ofrecer a este un contrato que doble su salario actual, a fin de poder hacerlo cambiar una decisión que parece estar tomada y es la de no moverse de su actual equipo.

Se espera que al equipo que conduce Ruben Amorim lleguen entre tres y cuatro refuerzos más para la renovación de una plantilla que ha dejado una muy pobre imagen la pasada temporada y se cree que Fermín encaja a la perfección en el sistema de juego que quiere adoptar el DT en el nuevo curso, por estilo, por capacidad goleadora y por proyección.

Fermín ya rechazó tres propuestas de la Premier League.

Según Sport, Manchester United ya le había hecho saber del interés por el mediocampista en las negociaciones por Marcus Rashford, pero en ese momento se decidió no mezclar las gestiones. Ahora, se espera que en las próximas semanas llegue a Barcelona la oferta formal por Fermín, quien en definitiva será quien tendrá la última palabra.

¿Por qué la venta de Fermín tienta a Barcelona?

Aunque en Barcelona están muy conformes con Fermín y saben también de su proyección a futuro, entienden que su venta por una suma superior a los 70 millones de euros lo establecería en los márgenes de las normas del Fair Play Financiero, permitiendo inscribir todas las renovaciones y nuevos fichajes, incluso gestionar algún nuevo arribo como el presidente Joan Laporta ya reconoció estar buscando.

Si bien la venta de canteranos no es muy popular entre los aficionados culés, el mediocampista no parte como titular en una mitad de cancha superpoblada de talentos y su valor de venta podría ser el de una estrella mundial, por lo que están dispuestos a abrirle las puertas a su salida.