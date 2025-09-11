Max Verstappen se la jugó y anticipó al ganador del Balón de Oro 2025: “Lo que hace es impresionante”

Max Verstappen volvió a tener una carrera alucinante, lideró el podio de la Fórmula 1 en el GP de Italia y, además de analizar lo que fue su performance al frente del monoplaza de Red Bull, se metió en un terreno en el que son pocos los fanáticos que estaban al tanto de sus gustos: el fútbol.

El neerlandés de 27 años analizó lo que será la ceremonia del Balón de Oro, donde son 30 los candidatos a obtenerlo, pero Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha son los que mayores chances tienen de llevárselo. Sí, aunque cueste creerlo, el piloto reveló que es el juvenil español el que se lo quedará.

“Lo que hace es impresionante para su edad”, lanzó el tetracampeón nacido en Hasselt, quien hace una década viene rompiendo récords en las cuatro ruedas. Sin dudar, agregó emocionado: “Es increíble”.

Además, en el análisis que realizó en rueda de prensa aseguró que “es cierto que el Balón de Oro tiene que ganarlo el mejor, pero sinceramente no hay un jugador en particular que esté mucho más adelante”.

Lamine Yamal, candidato al Balón de Oro. (Alex Caparros/Getty Images)

La última temporada de Lamine Yamal

A lo largo de lo que fue la temporada 2024-2025, Lamine Yamal afrontó un total de 55 partidos, convirtió 18 goles y aportó 25 asistencias en los 4.553 minutos que estuvo en cancha. Además, consiguió tres títulos: Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga.

Publicidad

Publicidad

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

ver también Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”

ver también Tras pedir que le den el Balón de Oro a Yamal, Koundé lo traicionó y ahora quiere que lo gane Dembélé

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.