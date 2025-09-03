Pidió que le den el Balón de Oro a Lamine Yamal y ahora lo traicionó por Ousmane Dembélé: “Está jugando su mejor fútbol”

Poco a poco, se acerca la ceremonia para la entrega del Balón de Oro, la cual se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad francesa de París y en el que Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los principales candidatos a quedarse con el galardón.

A lo largo de los últimos días, diferentes personalidades futbolísticas fueron consultadas al respecto de quién debería quedarse con el trofeo que condecora al mejor jugador de la última temporada. Hubo diferentes nombres que pusieron sobre la mesa, pero la gran mayoría coincide en que los niveles que mostraron Yamal y Dembélé fueron superlativos. Eso sí, el francés tiene una pequeña ventaja por conquistar la Champions League.

Quien se metió en la polémica fue Jules Koundé, compañero del español en Barcelona. Luego de que se produjera la renovación contractual de la gran joya que tiene el mundo, exclamó que “se lo merece”. Sin embargo, ahora optó por quedarse con su compatriota.

“Ousmane ha evolucionado muy bien y ha alcanzado la plenitud. Está jugando su mejor fútbol, y las estadísticas acompañan eso“, enfatizó en plena rueda de prensa mientras espera por el partido entre Francia y Ucrania por las Eliminatorias UEFA con rumbo al Mundial 2026. Incluso, después se acordó de su compañero en el Blaugrana y explicó que “ambos han hecho temporadas extraordinarias, donde han ganado trofeos. Para mí es difícil porque soy amigo de ambos, pero los dos se lo merecen“. Y sentenció: “Yo no soy quien vota, pero hay argumentos a favor de sobra para los dos. Que gane el mejor”.

Lamine Yamala y Ousame Dembélé en pleno partido entre Barcelona y PSG. (Getty Images)

La temporada de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

A lo largo de lo que fue la temporada 2024-2025, Lamine Yamal afrontó un total de 55 partidos, convirtió 18 goles y aportó 25 asistencias en los 4.553 minutos que estuvo en cancha. Además, consiguió tres títulos: Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga.

Por el lado de Ousmane Dembélé, fueron 53 los encuentros que afrontó, donde convirtió 35 goles y aportó 16 asistencias en los 3.487 minutos que jugó. Conquistó tres títulos: Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.

