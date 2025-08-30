Mientras Alejandro Garnacho cobraría 5 millones por año en Chelsea, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

Alejandro Garnacho estuvo presente este sábado en Stamford Bridge para presencial el triunfo de sus nuevos compañeros en Chelsea 2-0 sobre Fulham, por la tercera fecha de la Premier League. Según reportó la prensa inglesa, el jugador que llegó procedente de Manchester United a cambio de 46 millones de euros ya se realizó la revisión médica con éxito el viernes, por lo que solo resta la firma de su contrato.

El vínculo será por siete temporadas y El Bichito percibirá un importante aumento salarial, tal y como se le había prometido en los primeros contactos que dieron luego inicio a las negociaciones entre los clubes. Con los Red Devils, Garnacho cobraba poco más de 57 mil euros a la semana; mientas que con Los Blues se incrementaría a cerca de 87 mil.

Así las cosas, el internacional con la Selección Argentina percibiría en Chelsea un salario anual de alrededor de 4.5 millones de euros, comparable con el que percibe otra joya del fútbol argentino como Franco Mastantuono en Real Madrid, que según se reportó en España tiene un salario anual de alrededor de 4 millones de euros.

Si se tiene en cuenta que el Ex River recién cumplió los 18 años y está recién llegado al equipo Merengue, su primer salario europeo ha sido más que generoso y considerablemente mayor al del primer contrato de Garnacho con Manchester United, que le reportaba poco más de 300 mil euros al año.

Claro que los Red Devils no tardaron en incrementar esos valores en función del aporte del jugador al equipo que por entonces dirigía Erik ten Hag y a mediados de 2023 le multiplicaron por diez el valor, lo que hizo que pasar a cobrar alrededor de 3 millones de euros anuales.

Mastantuono se ganó rápido la confianza de Xabi Alonso

Solo unos días después de ser presentado de manera oficial en Real Madrid, algo que no se había podido hacer hasta que cumpliera los 18 años (el 14 de agosto), Xabi Alonso no solo incluyó a Franco Mastantuono para el estreno en LaLiga ante Osasuna sino que para la segunda jornada, ante Real Oviedo, ya le había otorgado la posibilidad de ser titular.

Garnacho, expectante de volver a jugar

La inclusión de Alejandro Garnacho en la disciplina del Chelsea podría no darse tan rápido como la de Mastantuono en Real Madrid y esto tiene que ver con que el jugador llevaba tiempo relegado por Ruben Amorim, por lo que está falto de ritmo de competencia.