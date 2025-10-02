Mientras Lisandro Martínez se recupera de su lesión, Manchester United cerró el fichaje de un defensor colombiano 10 años menor

Manchester United lleva tiempo extrañando a Lisandro Martínez, quien no juega desde la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió a inicios de febrero, durante un encuentro ante Crystal Palace. Esa lesión llegó poco después que se hubiese recuperado de una fractura en el quinto metatarsiano que también le demandó intervención quirúrgica, por lo que entre la pasada temporada y la actual, en la que todavía no debutó, el defensor solo participó de 20 partidos con los Red Devils.

La indeseable seguidilla de graves lesiones que le ha tocado atravesar al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar llevó a que la directiva de los Red Devils se decidiera a comenzar a dar lugar a un recambio generacional para la zaga y producto de ello se concretó ya un acuerdo para la incorporación futura de una joya del fútbol colombiano.

Se trata de Cristian Orozco, de 17 años, quien podrá sumarse al club una vez que haya cumplido los 18, como ya sucedió en las negociaciones de Real Madrid por Franco Mastantuono, y que cuenta con la particularidad de poder desempeñarse tanto de marcador central como de mediocampista defensivo.

Fue el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases, el encargado de revelar que Manchester United llegó a un acuerdo con Fortaleza CEIF, equipo de la Primera División del Fútbol de Colombia, para asegurar los servicios del jugador a cambio de apenas un millón de dólares.

Ojeadores de diferentes equipos europeos venían siguiendo la evolución de Orozco, quien es el capitán de la Selección de Colombia Sub 17 que disputará el Mundial de la categoría que se celebrará este año en Qatar, del 5 al 27 de noviembre.

¿Cuándo podrá volver Lisandro Martínez?

Entendiendo que la de Cristian Orozco es una incorporación a futuro, en Manchester United esperan poder recuperar pronto a Lisandro Martínez, quien aunque está atravesando el tramo final de su rehabilitación todavía no se entrena con el grupo sino en sesiones individuales.

Según estiman en el cuerpo médico del club, su vuelta a estar disponible para ser elegible por Ruben Amorim no se dará al menos hasta noviembre, teniendo en cuenta que también deberá ganar masa muscular y ritmo físico y futbolístico antes que así suceda.