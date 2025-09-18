Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Mientras negó a Mastantuono a la Selección Argentina, Real Madrid tendrá otros cinco jugadores en el Mundial Sub 20

La Selección de España contará con 5 futbolista del Real Madrid para el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Por Germán Carrara

Real Madrid, que le negó a Argentina a Franco Mastantuono, cederá 5 jugadores a España para el Mundial Sub 20.
Real Madrid, que le negó a Argentina a Franco Mastantuono, cederá 5 jugadores a España para el Mundial Sub 20.

La Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025 está a la vuelta de la esquina. Comenzará el sábado 27 de septiembre con Corea del Sur vs. Ucrania (Valparaíso) y con Japón frente a Egipto (Santiago de Chile) y culminará con la Final el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

Para tal certamen, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina juvenil, ya sabe que, por la negativa de los clubes, no podrá contar con figuras como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Tomás Pérez (Porto) y, probablemente, Valentín Carboni (Genoa), por quien esperan una contestación, pero en AFA no son del todo optimistas.

La Albiceleste tampoco podrá contar con Franco Mastantuono, que si bien ya debutó en la Selección Argentina y dio sus primeros pasos en LaLiga y en la UEFA Champions League, por edad -el pasado 14 de agosto apenas cumplió 18 años-, puede ser convocado perfectamente para ir en busca de la sexta estrella en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

No obstante, el Real Madrid fue muy claro a través de su entrenador Xabi Alonso. ”Depende de nosotros, se queda con nosotros”, contestó de manera contundente cuando le consultaron al respecto en la conferencia de prensa previa al encuentro que el Merengue disputó contra la Real Sociedad por la cuarta jornada del campeonato español.

Sin embargo, las autoridades de la Casa Blanca tomaron otra postura a las solicitudes que le hicieron desde la Real Federación Española de Fútbol, pues enviarán a 5 de sus futbolistas para el certamen global a desarrollarse en Sudamérica por segunda vez consecutiva (la anterior edición fue en Argentina en 2023).

Los 5 jugadores del Real Madrid que irán con España al Mundial Sub 20

Los jugadores del Real Madrid citados por Paco Gallardo son: Fran González (arquero), Jesús Fortea (defensor), Diego Aguado (defensor), Cristian David Perea (mediocampista) y Thiago Pitarch (mediocampista). Cabe mencionar que si bien alternan entrenamientos con el equipo de primera, y llegado el caso por alguna baja pueden ser tenidos en cuenta por Xabi Alonso, todos forman parte del Real Madrid Castilla.

Publicidad

Los tres partidos de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Domingo 28 de septiembre a las 20 horas (ARG) vs. Cuba.

Miércoles 1 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Australia.

Sábado 4 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Italia.

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones: España líder y Francia segundo

ver también

FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones: España líder y Francia segundo

En España desaprobaron el debut de Franco Mastantuono en Champions League

ver también

En España desaprobaron el debut de Franco Mastantuono en Champions League

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
España amenaza con no participar del Mundial 2026 si clasifica Israel: "Abrirá los ojos a mucha gente"
Mundial 2026

España amenaza con no participar del Mundial 2026 si clasifica Israel: "Abrirá los ojos a mucha gente"

Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”
Fútbol europeo

Lamine Yamal quedó descartado en Barcelona y Flick disparó contra la Selección de España: “Eso no es cuidarlo”

Dibu Martínez le moja la oreja a España por la Finalissima: “Queremos jugarla”
Selección Argentina

Dibu Martínez le moja la oreja a España por la Finalissima: “Queremos jugarla”

FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones
Selección Argentina

FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo