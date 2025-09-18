Mientras negó a Mastantuono a la Selección Argentina, Real Madrid tendrá otros cinco jugadores en el Mundial Sub 20

La Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025 está a la vuelta de la esquina. Comenzará el sábado 27 de septiembre con Corea del Sur vs. Ucrania (Valparaíso) y con Japón frente a Egipto (Santiago de Chile) y culminará con la Final el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

Para tal certamen, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina juvenil, ya sabe que, por la negativa de los clubes, no podrá contar con figuras como Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Tomás Pérez (Porto) y, probablemente, Valentín Carboni (Genoa), por quien esperan una contestación, pero en AFA no son del todo optimistas.

La Albiceleste tampoco podrá contar con Franco Mastantuono, que si bien ya debutó en la Selección Argentina y dio sus primeros pasos en LaLiga y en la UEFA Champions League, por edad -el pasado 14 de agosto apenas cumplió 18 años-, puede ser convocado perfectamente para ir en busca de la sexta estrella en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

No obstante, el Real Madrid fue muy claro a través de su entrenador Xabi Alonso. ”Depende de nosotros, se queda con nosotros”, contestó de manera contundente cuando le consultaron al respecto en la conferencia de prensa previa al encuentro que el Merengue disputó contra la Real Sociedad por la cuarta jornada del campeonato español.

Sin embargo, las autoridades de la Casa Blanca tomaron otra postura a las solicitudes que le hicieron desde la Real Federación Española de Fútbol, pues enviarán a 5 de sus futbolistas para el certamen global a desarrollarse en Sudamérica por segunda vez consecutiva (la anterior edición fue en Argentina en 2023).

Los 5 jugadores del Real Madrid que irán con España al Mundial Sub 20

Los jugadores del Real Madrid citados por Paco Gallardo son: Fran González (arquero), Jesús Fortea (defensor), Diego Aguado (defensor), Cristian David Perea (mediocampista) y Thiago Pitarch (mediocampista). Cabe mencionar que si bien alternan entrenamientos con el equipo de primera, y llegado el caso por alguna baja pueden ser tenidos en cuenta por Xabi Alonso, todos forman parte del Real Madrid Castilla.

Los tres partidos de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Domingo 28 de septiembre a las 20 horas (ARG) vs. Cuba.

Miércoles 1 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Australia.

Sábado 4 de octubre a las 20 horas (ARG) vs. Italia.

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

