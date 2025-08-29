Mientras pelea el puesto con Mastantuono y Rodrygo, Vinícius Jr tomó una inesperada decisión con su futuro que alerta a Real Madrid

La situación contractual de Vinícius Júnior sigue dando tela para cortar en Real Madrid. Es que luego de no alcanzar un acuerdo en los últimos meses con Florentino Pérez por sus pretensiones económicas, el delantero tomó la inesperada iniciativa de aplazar las negociaciones hasta el año que viene. ¿La razón? Apostar todo a lo deportivo, para no perder terreno ante Franco Mastantuono y Rodrygo, como también ganar peso ante la directiva merengue

Vale recordar que el escenario actual dista mucho del que se vivía dos años atrás, cuando Vinícius brillaba como estrella de la Casa Blanca y hasta sonaba como candidato al Balón de Oro. En aquel contexto, el club había preparado un contrato hasta 2030 con un salario de 20 millones netos por año, tres temporadas más de las que actualmente lo vinculan hasta 2027.

Sin embargo, la campaña 2024/25 cambió el guion: bajo rendimiento colectivo, un nivel individual a la baja y una convivencia con Kylian Mbappé que afectó su ego, lo llevaron a exigir el mismo sueldo y terminó dejando la renovación en puntos suspensivos. Desde entonces, la firma se aplaza una y otra vez.

Mientras tanto, la competencia interna aumenta. La irrupción de Franco Mastantuono, el regreso a la consideración de Rodrygo y la decisión de Xabi Alonso de relegarlo al banco de suplentes frente al Real Oviedo son señales claras: la delantera merengue ya no tiene un lugar asegurado para el brasileño.

Ante este panorama, Vinicius optó por un movimiento estratégico: apostar todo a su rendimiento deportivo. Según informó AS, su idea es cerrar la temporada en el más alto nivel posible para así ganar fuerza en la mesa de negociaciones. De hecho, ya dio un aviso ante Oviedo, donde ingresó desde el banco, marcó un gol y dio una asistencia.

La pulseada por su futuro está servida. El Real Madrid no cede en lo económico, Vinicius quiere demostrar que sus pretensiones no son descabelladas y, por el momento, la pelota está bajo la suela carioca.

