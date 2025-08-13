Mientras PSG y Tottenham se enfrentan en un estadio para 25 mil personas, UEFA prohibió que uno de 75,000 pueda albergar finales

Este miércoles, PSG y Tottenham se ven las caras para abrir la temporada con la Supercopa UEFA, como campeones de Champions y Europa League, respectivamente. El partido se jugará en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, la casa del Udinese en la Serie A, un recinto con capacidad para algo más de 25 mil espectadores.

Pero este partido, y algunas otras definiciones del fútbol europeo, bien podrían haberse jugado en un estadio el triple de grande y también ubicado en tierras italianas: el mítico San Siro. La casa tanto del AC Milan como del Inter Milan es uno de los más grandes de toda Europa, y el más grande de Italia, pero hace un tiempo perdió el aval de UEFA para albergar finales de sus competiciones.

El estadio se conoce como Giuseppe Meazza cuando juega el Inter de local.

San Siro iba a ser el escenario de la final de la Champions 2026/27

En septiembre del 2024, UEFA dio marcha atrás con la decisión de darle a San Siro la final de la Champions League 2026/27, por una creciente preocupación no con el estadio en sí, sino con lo que rodea al estadio con capacidad para más de 75 mil personas.

En aquella reunión, UEFA bloqueó la propuesta debido a que la municipalidad de Milano no podía garantizar que los trabajos de remodelación en la ciudad no iban a afectar al estadio y a sus alrededores para las fechas del evento. The Athletic reportó que UEFA estaba preocupada por la falta de claridad al respecto de dicha situación.

Las remodelaciones en los alrededores del estadio son el problema, no el recinto en sí mismo.

San Siro quedó fuera de carrera para ser sede de la final de la Champions en 2027, y se espera que UEFA finalmente se decida entre el Estadio Olímpico de Azerbaiyán, en Bakú, o el Metropolitano de Madrid, casa del Atlético de Madrid, en la capital española.

A pesar de esto, aún no hay certezas sobre si el estadio será remodelado para los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Italia el próximo año, o para la Eurocopa 2032, que tendrá al país azzurri y a Turquía como sede. Lo cierto es que, de momento, el estadio no está habilitado por UEFA para albergar finales europeas.