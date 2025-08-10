Mientras se enfrenta a una posible condena de 15 años de prisión, sorprendió postulándose para ganar el Balón de Oro: “Lo merezco”

Achraf Hakimi no se desvía de su profesión ni de la posibilidad que tiene de ganar el Balón de Oro 2025, a pesar de que hace tan solo unos días salió a la luz que la Fiscalía de Nanterre solicitó su acusación ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine para ser juzgado por una denuncia por violación a una mujer, en un caso que habría ocurrido el 25 de febrero del 2023.

“Cuando me ponen en el debate por el Balón de Oro, es un sueño. Si tengo opciones de ganar, creo que lo merecería también“, dijo el defensor del París Saint-Germain, quien fue una de las claves del esquema de Luis Enrique en la consagración de la Champions League, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones de Francia y la Copa de Francia, durante la última campaña.

En esa misma línea, Hakimi resaltó su papel en lo que fue un proceso sin precedentes para el elenco de la capital francesa: “La temporada que he hecho es histórica y no hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos, semifinales y final jugando de defensa”.

Asimismo, de cara a la ceremonia del Balón de Oro que será el próximo 22 de septiembre, justamente en París, insistió: ”La gente cree que soy atacante, pero soy defensa, en una línea de cuatro, y es más complicado. Las estadísticas que he hecho este año no son de un defensa normal y cuando uno de atrás logra eso, creo que lo merece más que un delantero“.

Achraf Hakimi le quita presión al PSG para volver a ser campeones de Europa

“No creo que seamos favoritos por ser los actuales campeones”, expresó sobre el PSG, Achraf Hakimi, en la extensa entrevista que le brindó al Canal Plus. Y agregó: ”Somos fuertes, pero sé que hay muchos equipos que han fichado a grandes jugadores. Vamos a mantenernos concentrados, seguir nuestro camino y queremos ganar dos veces seguidas”.

Además, el marroquí dio su opinión a raíz de quiénes se presentan como los favoritos para quedarse con la Orejona en el curso 2025/2026: “El Madrid, el Barcelona, el Liverpool, que ha fichado mucho, el Manchester City. Pero nosotros estamos preparados“.

Para cerrar, recordó la semifinal del Mundial de Clubes de Estados Unidos que el PSG le ganó 4 a 0 al Real Madrid: “La última vez que nos enfrentamos a ellos, estábamos mejor preparados, mejor colectivamente, mejor físicamente. Y lo demostramos en el campo”.

