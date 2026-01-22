El Atlético de Madrid empató 1 a 1 con el Galatasaray su partido correspondiente a la jornada 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Inició la fecha en el octavo puesto, con el que se estaba perfilando para clasificar directamente a los Octavos de Final, pero al solo llevarse 1 punto de Estambul retrocedió al decimosegundo casillero y sus cuentas ahora se empiezan a complicar.

¿Qué necesita en su último partido de la primera instancia de la Liga de Campeones de Europa? En primera instancia, ganarle al Bodo/Glimt este miércoles 28 de enero en el Estadio Metropolitano. Y si puede ser por goleada, mejor. Cuantos más goles haga, más chances tendrá de acomodarse en la zona de la clasificación que hará que evite los Play Off.

Pero claro, al mismo tiempo estará mirando de reojo los resultados de otros encuentros, pues precisa subir cuatro peldaños para meterse en la siguiente fase de la UEFA Champions League. Por un lado, precisa que el Manchester City no le gane al Galatasaray, que el Barcelona tampoco obtenga la victoria vs. Copenhague y que el Sporting de Lisboa empate o pierda con el Athletic Club de Bilbao.

Tanto el conjunto inglés y el catalán como el portugués tienen la misma cantidad de puntos que el Atlético de Madrid, pero con mejor diferencia de gol. Están por encima del Colchonero, pero también por fuera del sector de los primeros ocho escalones, con lo cual todos al mismo tiempo esperan que Chelsea (de momento octavo) no venza al Napoli y que PSG y Newcastle (sexto y séptimo, respectivamente) empaten.

Si por lo menos se le dan cuatro de estos 5 resultados en paralelo al triunfo que debe conseguir contra el elenco noruego, el equipo del Cholo Simeone pegará el salto a los Octavos de Final de la Champions. De lo contrario, tendrá que prepararse para los duelos a ida y vuelta de los Play Off que se llevará a cabo entre el 17/18 y 24/25 de febrero.

Arsenal y Bayern Munich, los únicos que ya tienen su lugar asegurado en los Octavos de la Champions

Arsenal, con puntaje ideal (21/21) y el Bayern Munich (18 unidades), son los únicos dos equipos que garantizaron su cupo para los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Todo el resto debe definir su futuro en la última jornada que se disputará este miércoles 28 de enero (será 18 partidos que iniciarán todos a las 21:00 horas de Europa Central).

