Argentina le puede robar a México una de sus figuras en el Mundial Sub 20

La Selección de México Sub 20 le ganó 4 a 1 a Chile en uno de los encuentros correspondientes a los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 20 2025. Ahora, espera por el resultado de Argentina vs. Nigeria, que se medirán este miércoles en Santiago, para saber cuál de los dos será su contrincante en la siguiente instancia del certamen.

Casualmente, quien encaminó el triunfo del combinado norteamericano ante la Roja fue Tahiel Jiménez, centrodelantero del Santos Laguna, que podría enfrentar el próximo sábado a la selección de la tierra de su padre, Walter Jiménez, oriundo de la Provincia de Buenos Aires y que tuvo su paso por El Porvenir, Platense, Instituto y Banfield, antes de saltar en 2005 a la Liga MX.

Tahiel, nacido en Boca del Río, Veracruz y que ya suma 13 presencias con la Selección de México Sub 20 y 7 con la Sub 17, tranquilamente podría ser llamado por Lionel Scaloni, si así lo considera, salvo que Javier Aguirre -DT de la absoluta-, lo cite y lo haga jugar con la mayor tres partidos (debe registrar un mínimo de 45 minutos en cada uno). Ahí, quedaría blindado por el elenco azteca.

Sin embargo, el propio protagonista, en conversación con Fox Sports en la previa del cruce con Chile, dejó en clarO su postura, llegado el hipotético momento en que reciba algún contacto desde la AFA: “Yo nací en México y siempre me sentí 100% por ciento mexicano. Yo soy jarocho”.

Este caso es muy similar al de Santiago Giménez, hijo de Christian Giménez, quien a los 4 años se mudó a México cuando el Chaco pasó de independiente al Veracruz. En su momento, el presente atacante del AC Milan, fue llamado por el Bocha Batista para la Selección Argentina Sub 20, pero esta propuesta fue declinada.

Luka Romero, otro de los que tiene a Argentina y México como opciones

En esa misma línea, el otro que también está en la órbita del equipo nacional mexicano es Luka Romero, hijo de argentinos nacido en Victoria de Durango. El futbolista del Cruz Azul participó de la Copa Mundial Sub 20 2023 con la Selección Argentina, pero desde entonces no volvió a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico albiceleste.

Con lo cual, México tiene el camino libre con el futbolista que ya lleva 5 goles y 3 asistencias en 36 compromisos con la camiseta del equipo cementero.

