Seedorf respondió a las comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal: “No hubo nadie como él en este siglo”

Clarence Seedorf, ex jugador neerlandés que brilló con las camisetas del Real Madrid y Milan, cree que la Selección de España será una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial que en 2026 se disputará con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

En su opinión, el contar con la gran aparición de los últimos años como Lamine Yamal, uno de los dos máximos favoritos a quedarse con el Balón de Oro este año, sumado a la experiencia de Rodri y la frescura de otros talentos como Pedri, darán un plus al seleccionado que coronó su único título mundialista en 2010.

Más allá de reconocer el talento de la joya que brilla en Barcelona, Seedorf detectó que de todos modos no es prudente que sean cada vez más frecuentes las comparaciones con Lionel Messi, pues entiende que para estar a su nivel todavía le queda mucho camino por recorrer.

“No se puede. Hay que tener cuidado con algunas cosas. Nadie puede compararse con Messi en los últimos 20 años. Ese chico tiene un talento tremendo, pero es muy pronto para compararlo con Messi. No me gusta porque tienen un juego diferente, porque es meterle mucha presión y porque Messi todavía está jugando”, dijo en diálogo con DSports.

Lamine Yamal está llamado a ser el jugador que marcará la próxima década.

Y agregó: “Además, hay que ver si su carrera puede seguir así. Hay que saber mantenerlo con el tiempo y que mostrar con el paso de los años en qué nivel vas a estar, en qué clubes vas a jugar. Hoy es mucha presión, una carga. Messi marcó la historia y no hubo nadie como él en este siglo”.

¿Messi o Maradona?

Así como cree imprudente comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi, Clarence Seedorf también opinó que “es imposible” inclinar la balanza en favor de este último o de Diego Maradona a la hora de pensar en el mejor futbolista de la historia.

“Tiene mucho que ver con el impacto que cada uno ha tenido en el momento que ha jugado. Lo hemos visto desde Pelé, hasta Maradona y Messi, que han sido adelantados a su tiempo. Hacían cosas que eran nuevas, diferentes a lo que su misma generación podía hacer. Yo prefiero disfrutar antes que comparar y menos mal que hay apariciones como la de Lamine Yamal ahora”, señaló.