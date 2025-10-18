Es tendencia:
Pep Guardiola recordó con nostalgia a Julián Álvarez a un año de su salida de Manchester City: “Ahora me encantaría tenerlo”

El entrenador aseguró que la Araña "está rindiendo de forma increíble" en Atlético de Madrid. Además, aseguró que le pasó lo mismo con muchos jugadores.

Si bien Manchester City sigue siendo uno de los protagonistas del fútbol inglés, el equipo de Pep Guardiola estuvo lejos de la versión que conquistó todos los trofeos posibles en la temporada 2022/23. Uno de los jugadores que más extraña es Julián Álvarez, quien se marchó para dejar de ser opacado por Erling Haaland.

En rueda de prensa, el estratega español se refirió a la gran cantidad de futbolistas que se fueron por falta de minutos y recordó con nostalgia al argentino: “Mira los jugadores que teníamos en el banco la temporada del trébol. Aymeric Laporte, un defensor increíble de selección; Julián, otro que me encantaría tener ahora“.

“Ellos querían jugar, no jugaban y se fueron. Julián tenía que competir con Erling y cuando pasa algo así, es top. Es por ello que ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, Atlético de Madrid, jugando para un entrenador y con jugadores de clase mundial, y rindiendo de forma increíble“, expresó el DT.

Me encantaría tenerlo, pero lo entiendo. Al final, tengo muchos ejemplos de jugadores con los que pasó lo mismo“, reconoció el propio Guardiola, que hoy tiene a sus filas al noruego como único centrodelantero natural, rodeado por otros jugadores de ataque con otras características.

El paso de Julián Álvarez por Manchester City

Si bien estuvo lejos de jugar los minutos que hubiera deseado, el paso de Julián Álvarez por Manchester City fue más que satisfactorio. A lo largo de dos temporadas, el delantero disputó 103 partidos, marcó 36 goles y dio 18 asistencias.

Además, su ciclo en Inglaterra no solo fue exitoso desde la estadística individual, sino también de los objetivos grupales. Allí levantó seis trofeos: dos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa FA.

Los números de Julián Álvarez en la temporada

En lo que va de la temporada, Julián Álvarez lleva disputados 9 partidos de carácter oficial (8 por LaLiga y 1 por la Champions League). Hasta el momento, su saldo es de 7 goles y 3 asistencias con el Colchonero. Además, sumó 3 partidos (dos ante Venezuela y uno ante Ecuador), aportando 1 asistencia.

