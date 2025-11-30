Por qué no juega Franco Mastantuono hoy en Girona vs. Real Madrid por La Liga de España

Este domingo, en el marco de la continuidad de la decimocuarta fecha de la presente temporada de La Liga de España, Girona y Real Madrid se encuentran frente a frente con el Estadio Montilivi como testigo y como escenario. Se trata de un duelo de combinados que afrontan realidades bien diferentes en el ámbito doméstico.

En medio de ese panorama, gran parte de la atención se posiciona sobre la figura de Franco Mastantuono, joven maravilla que fue adquirido por el Merengue por una enorme cantidad de dinero. El volante ofensivo de 18 años de edad y surgido de las divisiones inferiores de River Plate inicia el juego sentado en el banco de los suplentes.

Sí, Xabi Alonso, director técnico de la Casablanca, tomó la determinación de que el internacional con la Selección Argentina no esté desde el arranque en este nuevo partido de Real Madrid. Sin embargo, esta decisión del estratega de Real Madrid tiene mucha lógica como consecuencia de la inactividad que acarrea el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires.

Mastantuono se perdió los últimos compromisos de la entidad de la capital española debido al sufrimiento de una pubalgia. Sin embargo, después de tener mucha paciencia y de ausentarse repetidamente de las convocatorias de Real Madrid, vuelve a estar a disposición con la misión de reaparecer y aportarle al equipo.

Franco Mastantuono en acción. (Foto: Getty)

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono acumula 1 gol al cabo de 10 encuentros de carácter oficial con el primer equipo de Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo primero que dijo Messi después de consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS con Inter Miami

La formación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Gúler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

DATOS CLAVE

Franco Mastantuono, volante ofensivo de 18 años de River Plate, fue adquirido por el Real Madrid a cambio de una fortuna.

El joven Mastantuono regresa al banco de suplentes del Real Madrid tras superar una pubalgia que causó inactividad.

Publicidad

Publicidad