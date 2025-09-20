Alejandro Garnacho está en el centro de la escena, ya que este sábado Chelsea visita a Manchester United por la fecha 5 de la Premier League. Claro, es la primera vez que el hispano-argentino luce otra camiseta para pisar Old Trafford.

Después de la gran novela que se formó en torno a su salida, ya que se concretó sobre el final del mercado de pases, Garnacho tuvo la posibilidad de debutar con la camiseta de The Blues. Pero ahora no podrá enfrentar a su ex equipo.

Enzo Maresca, el entrenador italiano que tiene el conjunto londinense, decidió relegar al Bichito hacia el banco de suplentes y tendrá que esperar por una chance, principalmente, de cara al complemento. Eso sí, el argentino Enzo Fernández estará desde el comienzo.

De esta manera, Maresca no solo tendrá a Garnacho entre los relevos, sino que también a Filip Jörgensen, Malo Gusto, Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Jamie Bynoe-Gittens, Tyrique George y Marc Guiu.

Alejandro Garnacho, jugador de Chelsea. (Getty Images)

La formación de Chelsea vs. Manchester United por la Premier League

Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian, Cole Palmer; Pedro Neto y João Pedro. DT: Enzo Maresca.

La formación de Manchester United vs. Chelsea por la Premier League

Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Harry Maguire; Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Luke Shaw; Bryan Mbeumo, Amad Diallo; y Benjamin Šeško. DT: Rúben Amorim.

Tabla de posiciones de la Premier League