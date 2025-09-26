Es tendencia:
Qué canal pasa Atlético de Madrid vs. Real Madrid hoy por LaLiga 2025-2026

En el Riyadh Air Metropolitano, el Colchonero recibe al Merengue por el clásico de la capital española.

Por Julián Mazzara

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026.
© Getty ImagesAtlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026.

Por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026, y en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, se lleva a cabo una nueva edición del derbi madrileño, donde Atlético de Madrid recibe a Real Madrid, que llega a este encuentro como el único líder del torneo.

Luego de lo que fue la victoria sobre la hora del Colchonero frente a Rayo Vallecano, como así también la goleada del Merengue, de visitante, ante Levante, a partir de las 11:15, horario de Argentina.

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid estará a cargo de DSports en los canales 610 (SD) y 1610 (HD). Cabe destacar que también podrá observarse vía online, a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

El árbitro del encuentro será Javier Alberola Rojas, quien impartirá justicia por tercera vez en el derbi madrileño, siendo que en septiembre de 2023 y en enero de 2024, respectivamente, los triunfos fueron para el Colchonero y el Merengue.

Griezmann y Rodrygo disputan la pelota en el último derby entre Real Madrid y Atlético Madrid. (Getty Images)

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Julián Mazzara
Julián Mazzara

