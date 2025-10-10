Es tendencia:
Amistoso internacional

Qué canal pasa el amistoso de Atlético de Madrid vs. Inter

El equipo del Cholo Simeone se enfrenta con el de Cristian Chivu en un partido de exhibición. Todo lo que tenés que saber.

Por Joaquín Alis

En plena fecha FIFA, Atlético de Madrid e Inter de Milán no descansan y se ven las caras en un amistoso internacional. A partir de las 13 (hora de Argentina) en el Benghazi International Stadium de Libia, el equipo de Diego Simeone choca con el último subcampeón de Europa.

El encuentro servirá para que los jugadores no convocados para sus respectivas selecciones puedan ganar rodaje. El mismo se disputa en el marco de la Reconstruction Cup – FDRL y servirá como previa del enfrentamiento que tendrán el 26 de noviembre en el Estadio Metropolitano por la jornada 5 de la Champions League.

En principio, la invitación para disputar esta competición la había aceptado Barcelona, que terminó dando marcha atrás por cuestiones de seguridad, debido al temor de una guerra civil que hay en Libia. Por este motivo, se le ofreció participar al Colchonero, que se llevará 3,5 millones de euros por la presencia.

Atlético de Madrid aprovechará para darle minutos a Thiago Almada, que acumula 7 ausencias consecutivas por una lesión muscular sufrida en septiembre. Todo indica que el argentino, que fue desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni, podrá regresar a las canchas.

Dónde ver Atlético de Madrid vs. Inter de Milán

El partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán se podrá ver únicamente por streaming. El compromiso será transmitido por el canal oficial de YouTube de Atlético de Madrid (exclusivo para España) y por el del Nerazzurri.

Atento Julián Álvarez: un club de la Premier League que juega Champions, a la carga por su socio en Atlético de Madrid

Atlético de Madrid sigue sumando refuerzos: Simeone se favorecerá de un tres veces campeón con Barcelona

