Qué canal pasa Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025/26

El Merengue hace su estreno en la liga española y en Argentina hay mucha expectativa ante el posible debut de Franco Mastantuono.

Por Lautaro Tiburzio

Qué canal pasa Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025/26
© GettyQué canal pasa Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025/26

Este martes 19 de agosto, Real Madrid y Osasuna cerrarán la fecha 1 de LaLiga en el Santiago Bernabéu, en lo que será el debut de Xabi Alonso como entrenador en el ámbito nacional. El flamante nuevo DT del Merengue dejó sensaciones agridulces en el Mundial de Clubes, y ahora se encuentra ante una oportunidad de oro de comenzar el campeonato español con el pie derecho.

En todo el mundo hay mucha expectativa por el estreno de la Casa Blanca en estas condiciones, sobre todo por el debut en liga de los refuerzos. Entre ellos, también está la posibilidad de ver el primer partido absoluto de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid.

El argentino aparece entre los convocados para el duelo con Osasuna y se anticipa que tendrá minutos ingresando desde el banco de suplentes. Xabi Alonso lo tiene muy bien valorado y más aún desde que comenzó a entrenarse en Valdebebas con el resto del plantel merengue.

Dónde ver el partido entre Real Madrid y Osasuna

El partido entre el equipo local y Osasuna se dará desde las 16 horas de Argentina y se podrá sintonizar a través de D-Sports (canales 610 y 1610 de la emisora satelital). Además, la plataforma DGo también transmitirá el encuentro en vivo.

“Riesgo de fraude”: la sanción a la que se puede enfrentar Real Madrid si Franco Mastantuono debuta en LaLiga

ver también

“Riesgo de fraude”: la sanción a la que se puede enfrentar Real Madrid si Franco Mastantuono debuta en LaLiga

La probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. DT: Xabi Alonso.

La probable alineación de Osasuna

Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir, Raúl García. DT: Alessio Lisci.

