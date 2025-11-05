¿Qué dicen de Alexis Mac Allister? El mundo se rinde tras su gol en el Liverpool vs. Real Madrid

El Real Madrid venía con puntaje ideal en la UEFA Champions League. Había vencido 2 a 1 al Olympique de Marsella, 5 a 0 al Kairat Almaty y 1 a 0 a la Juventus. De esa manera, se mantenía entre los ocho primeros de la tabla de posiciones del certamen continental, por lo que se perfilaba para quedarse con uno de los pases directos a los Octavos de Final.

No obstante, el plan de Xabi Alonso ahora corre peligro (puede, incluso, caer del top 10 si este miércoles se dan una serie de resultados), puesto que sus dirigidos cayeron 1 a 0 con el Liverpool en Anfield en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la Fase de Liga. Y cuyo autor de la diferencia, que fue Alexis Mac Allister, se llevó todas las miradas de los principales medios de comunicación de Europa.

”Frenazo al Madrid en Anfield”, tituló el diario Marca, que en su crónica de partido describió: ”Realmente una decepción, porque si la derrota se quedó en un solo gol fue gracias a Courtois, que recordó al de la final de Saint-Denis, cuando amargó al Liverpool. Aquel día el gol solitario lo marcó Vinicius, esta vez fue Mac Allister, que venció al meta belga con un cabezazo desde cerca al enésimo saque sobre el área de Szoboszlai”.

Por su parte, el portal de Antena 3, reportó: ”Un gol de Mac Allister derriba el muro de Thibaut Courtois en Anfield (1-0). El Real Madrid de Xabi Alonso sufre su primera derrota en la Champions en Anfield, donde el Liverpool se estrelló hasta en cuatro ocasiones con un enorme Courtois. Mac Allister dio la victoria al Liverpool de cabeza”.

Tweet placeholder

En esa misma línea de exhibir la decepción que se llevó el equipo de Xabi Alonso, el periódico El Español apuntó: ”Mac Allister derriba el muro de Courtois y el Liverpool le gana el clásico europeo al Real Madrid. El argentino abrió el cerrojo del portero belga en una falta mal defendida por un conjunto blanco que no generó peligro y estuvo a merced de los ingleses”.

Publicidad

Publicidad

Los medios ingleses resaltaron el papel de Alexis Mac Allister en la victoria del Liverpool sobre Real Madrid

ver también La chicana del Atlético de Madrid al Real Madrid con Julián Alvarez y Alexis Mac Allister como protagonistas

ver también Kevin Mac Allister mano a mano con BOLAVIP tras caer con Atlético de Madrid: ”Giuliano Simeone y Julián Alvarez estuvieron imparables”

Por el lado de los medios de comunicación de Inglaterra, Mirror Sport destacó: ”El Liverpool derrota al Real Madrid en la Champions League con un gol de Mac Allister. Alexis Mac Allister marcó el gol de la victoria en la segunda parte después de que Courtois realizara una serie de magníficas paradas para evitar el gol del Liverpool”.

Publicidad

Publicidad

Daily Mail: “El misil llegó de Alexis Mac Allister, un cabezazo fulminante que pasó zumbando junto a la cabeza de Thibaut Courtois con tal velocidad y furia que ni siquiera tuvo tiempo de agacharse. Fue un gol que puso el broche de oro a una actuación del Liverpool que revivió los recuerdos de la implacabilidad de la era de Jürgen Klopp”.

En síntesis