Jude Bellingham ya sumó algunos minutos contra Espanyol y Levante por las fechas 5 y 6 de LaLiga, luego de lo que fue su operación en el hombro izquierdo tras su participación en la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. El inglés pasó por el quirófano para superar definitivamente una lesión, razón por la que recién ahora se está sumando a la temporada.

Por lo tanto, Xabi Alonso, sabiendo del estirpe del ex Borussia Dortmund, tendrá que ver cómo le hace un hueco en el once inicial, para lo cual, todo pareciera indicar que tendrá que sacar a Arda Guler -quien hasta entonces estuvo ocupando el lugar en el que habitualmente se proyecta el británico- o a Franco Mastantuono.

No obstante, Tomás Roncero, periodista español y confeso hincha del Real Madrid, apuntó en su columna en el Diario AS que, frente a los buenos resultados (7 victorias sobre 7 posibles en el inicio del curso 25/26) lo conveniente sería que el entrenador merengue mantenga tanto al ex Fenerbahce como al ex River como titulares y que haga que Jude Bellingham aguarde una oportunidad.

”Bellingham debe esperar su turno. Tanto el turco como la joya de Azul han rendido a un nivel tan alto, sobre todo en el Ciutat de Valencia, que se han ganado el derecho a salir de inicio en el partidazo del Metropolitano”, escribió el también panelista de El Chiringuito, respecto a lo que fue el triunfo 4 a 1 del Real Madrid sobe el Levante y de cara al choque que se le aproxima vs. Atlético de Madrid.

En esa misma línea, Roncero fue directo para describir la situación: ”Jude va a ser un jugador clave en este excitante proyecto deportivo en los próximos ocho o diez años. Pero su hombro precisa mimos hasta que no haya riesgos. Si Jude entrase en el once titular del derbi obligaría a Arda Güler o a Mastantuono a quedarse en el banquillo”.

Para cerrar, vaticinó el juego brusco que le espera al primer equipo de la Casa Blanca en el recinto rojiblanco: ”Contra el Cholo Team los contactos y los golpes en las disputas suelen ir al límite. Yo dejaría a Jude para la segunda parte, cuando los soldados de Simeone empezarán a bajar su ritmo físico. Ahí, Bellingham puede ser letal con metros por delante”.

Así llegan Real Madrid y Atlético de Madrid al Derbi Madrileño

El Real Madrid es el líder absoluto de la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026. Mira a todos desde arriba con 18 puntos. En tanto que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se ubica noveno con la mitad de unidades que reunió hasta entonces el equipo de Xabi Alonso. Este sábado 27 de septiembre, desde las 16:15 horas CET, se verán las caras en el Estadio Metropolitano.

