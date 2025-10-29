La comparación que Cesc Fábregas hizo entre Lionel Messi y Nico Paz

Nico Paz es la máxima figura del Como 1907 y uno de los futbolistas más destacados de la Serie A en la temporada 2025/2026. Tanto es así que ya se habla de que el Real Madrid hará uso de la cláusula de recompra (por 10 millones de euros) a mitad del año que viene, no solo por sus grandes condiciones que podrían hacer un aporte importante al elenco de Xabi Alonso, sino también porque clubes como el Inter de Milán, el Arsenal y el Tottenham ya se arrimaron con propuestas cercanas a los 60 millones de euros.

Es decir, en la Casa Blanca no se quieren arriesgar a que el futbolista de la Selección Argentina se les escape y la termine rompiendo en alguno de los contrincantes directos que tiene desparramados por el Viejo Continente, cuando la realidad indica que tiene todo al alcance de la mano para hacerse nuevamente con su ficha.

Y como si algo faltara para pensar que Nico Paz será uno de los actores principales del fútbol mundial durante los próximos años, su entrenador actual, Césc Fábregas, hizo una analogía del número 10 del Como 1907 con, nada más ni nada menos, que con Lionel Messi.

“Yo jugué con Messi y en un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barça gracias a él? Sí… pero no. Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad”, resalta el ex Barcelona en la conferencia de prensa previa al duelo con el Hellas Verona.

Lionel Messi y Nico Paz vs. Bolivia en octubre del 2024.

Asimismo, Fábregas reconoció que su juega en ataque gira en torno a Nico Paz: ”Hay mucho detrás de todo esto. ¿Por qué toca tanto balón? Porque la construcción de nuestro juego está hecha para que le lleguen balones de una cierta manera en cada partido”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nico Paz en la temporada 2025/2026

Hasta entonces, Nico Paz lleva disputados 8 partidos por la Serie A y uno por la Copa Italia, con los que registra 4 goles y 4 asistencias. Con estas cifras se posiciona entre los 5 máximos artilleros de la liga italiana de la actual campaña.

ver también Revelan el rol clave de Chiqui Tapia para que FIFA acepte más partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay en el Mundial 2030: “Estamos trabajando”