Santiago Solari lo dirigió en Tercera División, enamoró a Ronaldo Nazario y es el sorpresivo reemplazante de Lamine Yamal en la Selección de España

Lamine Yamal ya tiene reemplazo tras la polémica baja de la convocatoria de la Selección de España que no hará más que agudizar la tensión en las relaciones con Barcelona. El nuevo episodio que puso en evidencia la falta de comunicación entre las partes fue un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis” al que el jugador se sometió la misma mañana en que debía presentarse a las órdenes de Luis de la Fuente, sin previo aviso, después del cual se dio la recomendación médica de que tuviera entre siete y diez días de reposo.

Confirmada la baja de la joya culé, en el seleccionado español ya fue confirmado su reemplazante y también generó sorpresa. Se trata de Jorge de Frutos, delantero de 28 años que inició su carrera profesional en Tercera División y que actualmente defiende la camiseta del Rayo Vallecano, donde lleva convertidos seis goles en lo que va de la temporada.

No es la primera vez que el entrenador echa mano al segoviano, quien también por una lesión, en aquel entonces de Yéremy Pino, fue convocado para disputar la doble fecha de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026 en septiembre, pudiendo hacer su debut absoluto enfrentando a Turquía, saltando desde el banco de suplentes para reemplazar a Pedri en el complemento.

El camino que llevó a de Frutos a la Selección de España ha sido tan silencioso como ascendente, porque inició con la camiseta de Rayo Majadahonda en Tercera División para pasar luego al Real Madrid Castilla que conducía Santiago Solari, donde acumuló 37 titularidades y marcó 7 goles.

De Frutos se volvió un indiscutible en Rayo Vallecano y llega por segunda vez a la Selección de España. (Getty).

Esos buenos rendimientos en el filial Merengue llevaron a que Ronaldo Nazario posara sus ojos en él y lo solicitará a préstamo para su ambicioso proyecto en Real Valladolid, club al que llegó en la temporada 2019/2020 para jugar por primera vez en LaLiga. Pero las expectativas del astro brasileño estuvieron lejos de cumplirse y el delantero solo llegó a disputar cinco partidos, en los que no convirtió goles, antes que se decidiera cancelar su cesión.

Sin ser un delantero íntimamente vinculado al gol, pues solo acumula 42 en toda su carrera, Jorge de Frutos tuvo buenas prestaciones en un paso de tres temporadas con Levante y regresó al Rayo para la temporada 2023/2024, donde se ha vuelto un indiscutible desde entonces. El pasado curso firmó su temporada con más gol, con un total de ocho, y fue determinante en la vuelta del equipo a jugar competiciones europeas.

Compartió plantel con Vinícius

En su paso por Real Madrid Castilla, Jorge de Frutos compartió equipo con un muy joven Vinícius, quien ya perfilaba para convertirse en un jugador diferencial del primer equipo Merengue. Hace algunas semanas atrás, el delantero del Rayo Vallecano se había encargado de recordar aquellos inicios del brasileño.

“Era de otro nivel, se le notaba. Él empezó a jugar en la izquierda pero nosotros teníamos a Franchu Feuillassier. Entonces uno iba a la izquierda, el otro a la derecha, y yo al banco. Él acababa de llegar de Brasil, hablaba con nosotros y todo, pero estaba medio cortado. Al final, 45 millones y jugar en el Castilla, donde a cada campo que iba la gente lo apretaba, lo hizo ir por momentos demasiado acelerado”, recordó.

