Scaloni lo convocó a la Selección Argentina, fue campeón en Europa, lo quiso River y solo suma 110 minutos en la temporada

Durante todo el año, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, convocó a diferentes juveniles con el objetivo de verlos de cerca en las prácticas y que se conviertan en variantes pensando en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las sorpresas en estas convocatorias fue la de Benjamín Domínguez. El extremo del Bologna, que fue sondeado por River en los anteriores mercados de pases, formó parte de la lista en la fecha FIFA de marzo y fue suplente en las victorias ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias.

Meses después de esta convocatoria, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Gimnasia de La Plata no está pasando un buen momento en el elenco italiano, debido a que está relegado en la consideración del entrenador alemán, Vincenzo Italiano.

Tal es así que a lo largo de esta temporada, el extremo de 22 años tan solo estuvo 110 minutos en cancha, y solamente fue titular en uno de los partidos que disputó su equipo. Además, no completó los 90 minutos en ninguna de las presentaciones.

Benjamín Domínguez con la camiseta de Bologna. (Getty)

Teniendo en cuenta las dos competencias que disputó Bologna por el momento, el ex Gimnasia de La Plata solamente tuvo participación en la Serie A. Por la fase de liga de la UEFA Europa League no fue convocado en ninguno de los cuatro compromisos de su equipo.

La última vez que vio minutos fue el pasado 29 de octubre, cuando en el empate 0 a 0 ante Torino por la Serie A. En aquella oportunidad ingresó en el segundo tiempo. Luego de esto, fue suplente y se perdió los encuentros ante Parma y Napoli, que terminaron con victoria de su equipo.

En caso de que la situación continúe de la misma manera, de cara al próximo mercado de pases el delantero podría buscar un cambio de aires para tener mayor protagonismo, teniendo en cuenta que está en el radar de Scaloni pensando en la convocatoria al Mundial de 2026.

La vez que River quiso a Benja Domínguez

A mediados de 2024, previo a que Bologna cerrara su incorporación, River mostró su interés en incorporar a Benjamín Domínguez, por lo que inició conversaciones con los dirigentes de Gimnasia de La Plata. Finalmente, ante el precio que pidió el elenco platense, las negociaciones no prosperaron y el futbolista emigró a Italia.

Los números de Benjamín Domínguez en Bologna

Desde su llegada al elenco italiano a mediados de 2024, el delantero de 22 años lleva disputados un total de 32 partidos, en los que marcó cuatro goles y aportó cuatro asistencias. Además, no fue amonestado y se consagró campeón de la Coppa Italia 2024/25.

En síntesis