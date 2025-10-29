Se confirmó si Kevin De Bruyne se pierde el Mundial 2026 con Bélgica luego de operarse de su lesión en Napoli vs. Inter

El pasado sábado, Kevin De Bruyne abrió un partido difícil para Napoli ante el Inter de Milán, en el duelo entre los últimos dos campeones del fútbol italiano y los dos equipos que pelearon el Scudetto en la pasada temporada. Pero el gol de penal tuvo un alto costo para el belga, que inmediatamente después de ejecutar el remate mostró gestos de dolor y se vio obligado a abandonar la cancha con asistencia.

Napoli ganó 3 a 1, pero todas las miradas se quedaron con Kevin De Bruyne, sentado en el banco de suplentes y con la parte superior de su pierna derecha completamente inmovilizada. La lesión se presumía grave y así lo fue: rotura grave del bíceps femoral, la cual requirió de una operación. De Bruyne se operó este miércoles en el Hospital AZ Monica de Deurne de Amberes, con el prestigioso Dr. Geert Declercq.

De tres a cuatro meses de baja para Kevin De Bruyne. (Getty)

Por fortuna, no se comprometió otra zona de la pierna, por lo que la recuperación demandará entre 3 y 4 meses, lo cual es un largo tiempo, pero le permitirá a Kevin De Bruyne regresar a tiempo para jugar el Mundial 2026 con Bélgica. Eso, claro, si el seleccionado belga logra clasificar. De momento lo está consiguiendo, como líder del Grupo J con 14 puntos por sobre los 13 de Macedonia del Norte y un partido pendiente.

Eso sí, De Bruyne estará fuera hasta, aproximadamente, el mes de marzo. Esto implica que Antonio Conte no podrá contar con el creador de juego de su Napoli para los últimos duelos de fase de liga de la Champions League, y una buena cantidad de partidos de Serie A. También se perderá, en caso de que los napolitanos clasifiquen, los primeros enfrentamientos directos de dieciseisavos u octavos de final.

De Bruyne sufrió una lesión grave del bíceps femoral derecho. (getty)

Publicidad

Publicidad

Kevin De Bruyne llevaba 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos desde su llegada a Napoli para esta temporada, tras arribar libre desde el Manchester City en el que había pasado la última década de su carrera.

Datos clave