Thiago Almada solo necesitó cinco minutos para meter su primer gol en Atlético de Madrid tras un mes y medio fuera por lesión

En el último mercado de verano, el Atlético de Madrid hizo una fuerte inversión para fichar a Thiago Almada, buscando dar un salto de calidad en el plantel. Sin embargo, el mediapunta argentino se lesionó luego de haber jugado apenas tres partidos con la camiseta del colchonero en LALIGA 2025/26, y no había vuelto a jugar oficialmente hasta hoy.

El Cholo Simeone decidió darle minutos en el cerrado partido de este sábado vs. Osasuna, que se mantenía igualado sin goles luego de más de una hora de juego. Thiago Almada entró en el minuto 63, tocó tres pelotas y en el minuto 68 convirtió su primer gol como jugador del Atlético de Madrid.

Fue una buena jugada de Giuliano Simeone -que también había entrado en lugar de Nico González-, y luego de un desborde del jugador de la Selección Argentina, Thiago Almada apareció por el medio del área para desviarla al segundo palo y mandarla al fondo del arco.

Thiago solo había podido jugar dos partidos por el Mundial de Clubes y los tres partidos de inicio de liga con el Atlético de Madrid, antes de lesionarse contra Venezuela en la Fecha FIFA de septiembre, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. De hecho, en la Fecha FIFA de octubre había sido convocado, pero terminó quedándose en Atlético de Madrid y sumando sus primeros minutos tras la lesión en un amistoso contra Inter de Milán.

