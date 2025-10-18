Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Thiago Almada solo necesitó cinco minutos para meter su primer gol en Atlético de Madrid tras un mes y medio fuera por lesión

El mediapunta argentino se recuperó de una molestia que lo había privado de jugar los últimos 45 días y metió su primer gol como colchonero.

Por Germán Celsan

Gol de Thiago Almada en su regreso tras la lesión
Gol de Thiago Almada en su regreso tras la lesión

En el último mercado de verano, el Atlético de Madrid hizo una fuerte inversión para fichar a Thiago Almada, buscando dar un salto de calidad en el plantel. Sin embargo, el mediapunta argentino se lesionó luego de haber jugado apenas tres partidos con la camiseta del colchonero en LALIGA 2025/26, y no había vuelto a jugar oficialmente hasta hoy.

El Cholo Simeone decidió darle minutos en el cerrado partido de este sábado vs. Osasuna, que se mantenía igualado sin goles luego de más de una hora de juego. Thiago Almada entró en el minuto 63, tocó tres pelotas y en el minuto 68 convirtió su primer gol como jugador del Atlético de Madrid.

Fue una buena jugada de Giuliano Simeone -que también había entrado en lugar de Nico González-, y luego de un desborde del jugador de la Selección Argentina, Thiago Almada apareció por el medio del área para desviarla al segundo palo y mandarla al fondo del arco.

Tweet placeholder

Thiago solo había podido jugar dos partidos por el Mundial de Clubes y los tres partidos de inicio de liga con el Atlético de Madrid, antes de lesionarse contra Venezuela en la Fecha FIFA de septiembre, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. De hecho, en la Fecha FIFA de octubre había sido convocado, pero terminó quedándose en Atlético de Madrid y sumando sus primeros minutos tras la lesión en un amistoso contra Inter de Milán.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Mientras Scaloni decidió desafectarlo de la Selección Argentina, Simeone convocó a Almada para un amistoso a 3,000km de Madrid
Fútbol europeo

Mientras Scaloni decidió desafectarlo de la Selección Argentina, Simeone convocó a Almada para un amistoso a 3,000km de Madrid

Thiago Almada fue desafectado de la Selección Argentina: el motivo
Selección Argentina

Thiago Almada fue desafectado de la Selección Argentina: el motivo

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado
Selección Argentina

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
Boca Juniors

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo