Tiembla Lamine Yamal: el joven maravilla que comparan con Lionel Messi y que amenaza con romperle todos los récords

El mundo del fútbol no deja de mirar a Lamine Yamal. Pero mientras el joven culé no se cansa de romper récords de precocidad en la élite, desde Inglaterra aparece un nombre que amenaza con eclipsarlo: Max Dowman, la nueva joya de Arsenal, a quien con apenas 15 años ya lo comparan con el propio Lionel Messi y que estaría destinado a batir las marcas que hoy pertenecen a la actual figura blaugrana.

Aquello que revolucionó el fútbol inglés es que Dowman fue incluido en la lista de buena de Arsenal para la Champions League. El mediocampista viene de debutar en la Premier League con 15 años, 7 meses y 23 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia del club en disputar un partido oficial. Ahora, su gran desafío es Europa: allí tiene en la mira dos récords que pertenecen a Lamine, quien hasta ahora ostenta la marca del debutante como titular más joven en en partido de Champions (16 años y 83 días) y en uno de fase eliminatoria (16 años y 223 días).

El fenómeno Dowman también refleja una constante en Inglaterra: la obsesión por encontrar la próxima estrella desde Wayne Rooney. Esa etiqueta la cargaron Phil Foden y Bukayo Saka. Sin embargo, la sensación con este niño parece distinta. Al punto que varios animaron a realizar una comparación utilizada para palabras mayores: plantearlo como un potencial heredero de Messi.

Quien se encargó de encender esa comparación fue Theo Walcott, ex Arsenal y ex selección inglesa, quien en diálogo con la BBC, soltó una declaración que lo dice todo. “Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón, me recuerda a Messi. Cuando lo tiene, pasa por encima de la gente con facilidad”, sentenció.

Max Dowman, el nombre que ilusiona a todo Inglaterra (Getty Images).

Aunque quien redobló la apuesta fue nada menos que el propio Gabriel Heinze, hoy ayudante de Arteta y excompañero de Messi en la selección argentina, al también deshacerse en elogios. “Este chico es distinto, no veía algo así desde Leo. Y como argentino no digo eso a la ligera”, afirmó el exdefensor, aportando más combustible a la ilusión sobre Dowman.

Publicidad

Publicidad

La historia de Max Dowman y la regla que demorará su estreno en Champions

Nacido el 31 de diciembre de 2009, el nuevo joven maravilla de la Premier League se convirtió rápidamente en un habitual del primer equipo gunner. Mikel Arteta lo sumó a entrenar con los profesionales sobre el final de la pasada temporada, impactado por su rendimiento en las juveniles. “Tiene un talento descomunal, cada vez que lo ponemos a prueba crece un poco más”, elogió el DT. Su debut oficial en la Premier parece no haber sido casualidad.

Dowman, con 15 años, durante la pretemporada de Arsenal (Getty Images).

A pesar de haber sido inscrito en la Champions League, Dowman no podrá debutar en la competición hasta cumplir 16 años, algo que ocurrirá recién el 31 de diciembre. La normativa de la UEFA es clara: ningún futbolista menor de esa edad puede disputar la máxima competencia continental. Eso significa que su estreno en Europa deberá esperar hasta la segunda parte de la fase de grupos, aunque no le impedirá ir en búsqueda de los récords de precocidad si, como todo indica, Arteta lo envíe a la cancha apenas lo tenga permitido.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona