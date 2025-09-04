Es tendencia:
Mientras Mastantuono juega con la Selección Argentina, Real Madrid lo usó para justificar la suspensión de un partido

La institución madrileña usó como argumento la ausencia del jugador argentino para sacar ventaja a través del reglamento.

Por Agustín Vetere

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

Con el salto al fútbol europeo, Franco Mastantuono vive su sueño con apenas 18 años y también asume un rol más protagónico con la camiseta de Real Madrid. Bajo las órdenes de Xabi Alonso ya dio buenas señales e incluso ganó en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

La joya surgida de River Plate está enfocada esta semana en los compromisos con la Albiceleste con el objetivo de sumar rodaje y hacerse hueco entre los titulares a poco menos de un año para la celebración de una nueva Copa del Mundo.

Ante Venezuela, Mastantuono salió como titular por primera vez en su carrera, mientras que del otro lado del Océano aprovecharon su ausencia para sacar ventaja de un apartado en el reglamento a favor de Real Madrid.

Aunque el argentino juega en el primer equipo aparece como fichado por el filial, es decir el Real Madrid B, que milita en la Segunda División. Por eso, utilizaron el nombre del jugador de 18 años para completar la suspensión del próximo partido del conjunto blanco.

Es que el combinado dirigido por Álvaro Arbeloa cuenta con una cantidad significativa de bajas en esta Fecha FIFA y debía enfrentar el domingo al mediodía al Racing de Ferrol. Sin embargo, se basó en las ausencias de sus jugadores en selecciones mayores para pedir la postergación del duelo. Además de Mastantuono usaron como argumento a Loren Zúñiga, que representa a Guinea Ecuatorial en esta ventana internacional.

De esta manera, el Real Madrid B podrá reagrupar sus piezas para enfocarse en su próximo compromiso, recién el 10 de septiembre. Arbeloa ya no tendrá dolor de cabeza para armar un equipo con 9 bajas por citaciones internacionales, sin incluir al argentino, además de contar con 3 lesionados.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Tras cumplir 18 años, Mastantuono fue presentado como jugador blanco y se posicionó rápidamente como un jugador importante para Xabi Alonso. Hasta el momento, el argentino disputó los 3 compromisos de Real Madrid en LaLiga. Todas victorias en las que totalizó 151 minutos en cancha. Aún no se destapó como goleador o asistidor.

La conclusión del Real Madrid con Franco Mastantuono tras sus primeros partidos

agustín vetere
Agustín Vetere

