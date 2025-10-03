Tras conquistar en tiempo récord a los hinchas del Sevilla, Matías Almeyda se le animó al Barcelona: “11 contra 11”

Una de las primeras situaciones de las que se interiorizó Matías Almeyda al comenzar a negociar la posibilidad de vincularse al Sevilla como entrenador fue la difícil coyuntura tanto económica como institucional en la que se encontraba, y todavía se encuentra, sumido el club.

Entendió que no se podría hacer demasiado en materia de refuerzos, que habría que potenciar a los jugadores que eran parte de la plantilla y que incluso podría ver partir a futbolistas importantes antes del cierre del mercado de fichajes, como sucedió con Loïc Badé, transferido al Bayer Leverkusen.

Pero Almeyda no tenía intenciones de dejar pasar la oportunidad de dirigir por primera vez en una de las grandes ligas de Europa, tras un exitoso paso por el AEK de Atenas, incluso cuando los hinchas del equipo del Nervión tenían otros favoritos para el cargo y observaron escépticos su presentación oficial.

Tras una pretemporada difícil, El Pelado no modificó su mensaje de hacer del Sevilla un equipo rocoso, combativo, que no resigne sacrificios para poder estar a la altura de una competición que se juzgaba muy complicada. Hasta el momento lo ha conseguido. En siete jornadas disputadas, acumula 10 puntos que han sido producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. Se ubica en la novena posición, más cerca de los puestos de clasificación a las competiciones europeas que a los de la lucha por evitar el descenso a los que parecía estar condenado el equipo.

Matías Almeyda gana adeptos en las tribunas del Sánchez Pizjuán. (Foto de Getty).

Matías Almeyda logró revertir la opinión de los hinchas respecto a sus condiciones para comandar al plantel. De hecho, en un sondeo que realizó el portal Estadio Deportivo un 61 por ciento de estos señaló que la buena actualidad del equipo es principalmente por mérito del DT. Envalentonado por su reciente victoria en condición de visitante ante Rayo Vallecano, pero con la deuda de no haber podido sumar victorias en condición de local, Sevilla recibirá este domingo al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán y las expectativas de conseguir un resultado positivo son mucho más altas de las que podrían haber existido a inicios de la temporada.

Almeyda no se le achica al Barcelona

En la conferencia de prensa que brindó este viernes previo al duelo ante Barcelona, Matías Almeyda se mostró esperanzado con poder regalar a los hinchas la primera victoria del curso jugando como local, sin dejar de ser consciente de las enormes diferencias de jerarquía y alternativas que existen entre una plantilla y la otra.

“Yo difícilmente hablo para quedar bien, por lo que soy coherente. Hay diferencias entre el Sevilla y el Barça, pero el fútbol es 11 contra 11. Nosotros no hemos ganado en casa y viene el Barça. Es complicado, pero no imposible. Es un rival que está preparado para ganar la Champions, y nuestra realidad es luchar con nuestras armas”, comenzó diciendo el ex técnico de River, Banfield y Chivas de Guadalajara.

Y agregó: “Nosotros vamos en una búsqueda interna y vamos de puerta para dentro. No nos puede modificar un adversario y, cuando te enfrentas con ellos, veremos dónde estamos. Hablar antes no es beneficioso. Hemos juntado algunos resultados buenos, con algunos partidos que hemos jugador mejor que otros. Nosotros vamos buscando funcionamientos, también dependiendo de los rivales. Vamos en búsqueda de esa regularidad, que es tiempo”.

¿Cómo neutralizar a Lamine Yamal?

Al ser consultado sobre una posible planificación para neutralizar a Lamine Yamal, Matías Almeyda remarcó que los trabajos se han centrado en contener a Barcelona a nivel colectivo y no a escala individual. “Si me detuviese solo en un jugador, sería un claro error”, avisó.

Y explicó: “Hay un funcionamiento de equipo que nosotros debemos cortar, tratar e intentar, sin focalizarlo en un jugador. Hay un equipo detrás más allá de las cualidades que tiene estos jugadores que asombran”.