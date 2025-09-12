Es tendencia:
Tras pasar 21 meses sin jugar, un campeón del mundo que fue marginado por Barcelona anunció su retiro a los 31 años

Debido a su larga inactividad, el defensor decidió ponerle fin a su carrera profesional donde ganó 7 títulos junto a Lionel Messi en Barcelona.

Por julián mazzara

Muchos futbolistas cuelgan los botines después de haber conseguido la gloria, ya que no encuentran otro propósito para poder seguir compitiendo. En este caso, tuvo la posibilidad de conseguir siete títulos en Barcelona junto a Lionel Messi, como así también logró el título más importante de su carrera: ganó el Mundial de Rusia en 2018 con la Selección de Francia.

Poco a poco, su carrera tuvo una merma que lo depositó en LOSC Lille, y allí fue que después de estar durante 21 meses sin actividad (su último partido fue el 21 de enero de 2024 ante Racing Club de France Football), Samuel Umtiti decidió ponerle fin a su carrera, ya que tampoco encontró ningún club que lo deseara en los últimos mercados de pases.

Las lesiones marginaron por completo al defensor central nacido en Yaundé, quien padeció 18 complicaciones físicas desde que ganó el Mundial de Rusia con su seleccionado, además de que se perdió un total de 170 encuentros. A partir de allí, su nivel decayó por completo, le costó afrontar los 90 minutos y encontrar continuidad en las instituciones por las que pasó luego de jugar en el Blaugrana.

Las lesiones que sufrió Samuel Umtiti en los últimos 7 años

  • 18/19 Lesión de rodilla (14 partidos perdidos)
  • 18/19 Lesión de rodilla (23 partidos perdidos)
  • 19/20 Lesión en el pie (10 partidos perdidos)
  • 19/20 Problemas de rodilla (3 partidos perdidos)
  • 19/20 Lesión en el gemelo (no se perdió partidos por el parate por COVID) 
  • 20/21 Problemas de rodilla (7 partidos perdidos)
  • 20/21 Coronavirus (1 partido perdido)
  • 20/21 Lesión de rodilla (16 partidos perdidos)
  • 20/21 Problemas estomacales (1 partido perdido)
  • 21/22 Coronavirus (no perdió partidos por parate por fiestas)
  • 21/22 Problemas estomacales (1 partido perdido)
  • 21/22 Fractura de dedo (21 partidos perdidos)
  • 22/23 Lesión muscular (2 partidos perdidos)
  • 22/23 Lesión en el muslo (1 partido perdido)
  • 23/24 Conmoción cerebral (2 partidos perdidos)
  • 23/24 Lesión de rodilla (3 partidos perdidos)
  • 23/24 Operación de rodilla (53 partidos perdidos)
  • 24/25 Lesión en el gemelo (12 partidos perdidos)
Los clubes donde jugó Samuel Umtiti

  • Olympique de Lyonnais (2011-2016)
  • Barcelona (2016-2022)
  • US Lecce (2022-2023)
  • LOSC Lille (2023-2025)
Los títulos que ganó Samuel Umtiti

#TítuloClub / SelecciónAño
1Copa de FranciaOlympique de Lyonnais2011-12
2Supercopa de FranciaOlympique de Lyonnais2012
3Supercopa de EspañaFC Barcelona2016
4Copa del ReyFC Barcelona2016-17
5Copa del ReyFC Barcelona2017-18
6Primera División de EspañaFC Barcelona2017-18
7Supercopa de EspañaFC Barcelona2018
8Copa Mundial de FútbolSelección de Francia2018
9Primera División de EspañaFC Barcelona2018-19
10Copa del ReyFC Barcelona2020-21
