Tras pasar 21 meses sin jugar, un campeón del mundo que fue marginado por Barcelona anunció su retiro a los 31 años

Muchos futbolistas cuelgan los botines después de haber conseguido la gloria, ya que no encuentran otro propósito para poder seguir compitiendo. En este caso, tuvo la posibilidad de conseguir siete títulos en Barcelona junto a Lionel Messi, como así también logró el título más importante de su carrera: ganó el Mundial de Rusia en 2018 con la Selección de Francia.

Poco a poco, su carrera tuvo una merma que lo depositó en LOSC Lille, y allí fue que después de estar durante 21 meses sin actividad (su último partido fue el 21 de enero de 2024 ante Racing Club de France Football), Samuel Umtiti decidió ponerle fin a su carrera, ya que tampoco encontró ningún club que lo deseara en los últimos mercados de pases.

Las lesiones marginaron por completo al defensor central nacido en Yaundé, quien padeció 18 complicaciones físicas desde que ganó el Mundial de Rusia con su seleccionado, además de que se perdió un total de 170 encuentros. A partir de allí, su nivel decayó por completo, le costó afrontar los 90 minutos y encontrar continuidad en las instituciones por las que pasó luego de jugar en el Blaugrana.

Samuel Umtiti en su paso por Lecce. (Getty Images)

Las lesiones que sufrió Samuel Umtiti en los últimos 7 años

18/19 Lesión de rodilla (14 partidos perdidos)

18/19 Lesión de rodilla (23 partidos perdidos)

19/20 Lesión en el pie (10 partidos perdidos)

19/20 Problemas de rodilla (3 partidos perdidos)

19/20 Lesión en el gemelo (no se perdió partidos por el parate por COVID)

20/21 Problemas de rodilla (7 partidos perdidos)

20/21 Coronavirus (1 partido perdido)

20/21 Lesión de rodilla (16 partidos perdidos)

20/21 Problemas estomacales (1 partido perdido)

21/22 Coronavirus (no perdió partidos por parate por fiestas)

21/22 Problemas estomacales (1 partido perdido)

21/22 Fractura de dedo (21 partidos perdidos)

22/23 Lesión muscular (2 partidos perdidos)

22/23 Lesión en el muslo (1 partido perdido)

23/24 Conmoción cerebral (2 partidos perdidos)

23/24 Lesión de rodilla (3 partidos perdidos)

23/24 Operación de rodilla (53 partidos perdidos)

24/25 Lesión en el gemelo (12 partidos perdidos)

ver también El revolucionario cambio de la FIFA para 2026 que dejará a los clubes sin competencia por tres semanas

ver también Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”

Los clubes donde jugó Samuel Umtiti

Olympique de Lyonnais (2011-2016)

Barcelona (2016-2022)

US Lecce (2022-2023)

LOSC Lille (2023-2025)

Publicidad

Publicidad

Los títulos que ganó Samuel Umtiti

# Título Club / Selección Año 1 Copa de Francia Olympique de Lyonnais 2011-12 2 Supercopa de Francia Olympique de Lyonnais 2012 3 Supercopa de España FC Barcelona 2016 4 Copa del Rey FC Barcelona 2016-17 5 Copa del Rey FC Barcelona 2017-18 6 Primera División de España FC Barcelona 2017-18 7 Supercopa de España FC Barcelona 2018 8 Copa Mundial de Fútbol Selección de Francia 2018 9 Primera División de España FC Barcelona 2018-19 10 Copa del Rey FC Barcelona 2020-21

ver también La decisión que tomó Conmebol con Messi tras anunciar su retiro de las Eliminatorias Sudamericanas