La decisión que tomó Conmebol con Messi tras anunciar su retiro de las Eliminatorias Sudamericanas

Se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas, donde fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay los que clasificaron de forma directa al Mundial 2026, mientras que Bolivia accedió al Repechaje que disputará en marzo próximo en México.

En esta última doble jornada de Eliminatorias, hubo un hecho que sacudió a todos los fanáticos: Lionel Messi se retiró de este tipo de competencias. Lo hizo en la goleada ante Venezuela, el jueves 4 de septiembre de 2025. Y a raíz de ello, desde Conmebol sorprendieron con una postura que tomaron, ya que el rosarino solamente disputó uno de los dos encuentros.

Luego del duelo ante la Vinotinto, donde anotó un doblete para el 3-0 (Lautaro Martínez hizo el tanto restante), confirmó que no iba a jugar contra Ecuador por un acuerdo con Lionel Scaloni, por lo que regresó a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos de Inter Miami. A las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol no le importó esta determinación, y lo incluyeron en el equipo ideal de las fechas 17 y 18. Fue el único argentino que integró el equipo.

Alisson Becker; Guillermo Varela, Gustavo Gómez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Matías Galarza Fonda, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez y Miguel Terceros, fueron los futbolistas elegidos, siendo Colombia el país que más jugadores aportó con un total de tres, mientras que lo siguieron Ecuador y Paraguay con dos. En tanto, Brasil, Uruguay, Bolivia y los argentinos solo tuvieron un protagonista.

El XI ideal de Conmebol tras las fechas 17 y 18 de Eliminatorias. (Foto: Prensa Conmebol)

Las estadísticas de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas

Tras disputar su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas, fueron 72 las presentaciones que tuvo Lionel Messi y 36 los goles que convirtió desde que debutó el 9 de octubre de 2005 en la victoria 2-0 ante Perú, en el Estadio Monumental.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas