El revolucionario cambio de la FIFA para 2026 que dejará a los clubes sin competencia por tres semanas

A tan solo algunas horas del final del parón de Selecciones, la FIFA ya piensa en lo que viene y prepara un cambio profundo en el calendario internacional. Según informó Diario Sport, el ente madre del fútbol mundial decidió transformar la manera en que se organizarán las futuras convocatorias de Selecciones con una inédita decisión: habrá tres semanas consecutivas sin partidos de clubes a partir de 2026.

La lógica pautada para luego de la Copa del Mundo está a punto de cambiar. La FIFA confirmó que, a partir del próximo año, fusionará los parones de septiembre y octubre en un solo bloque. En consecuencia, el mismo se extenderá en 16 días, provocando tres semanas sin fútbol de clubes y configurando un esquema en donde cada selección podrá disputar hasta cuatro partidos durante ese período.

Por el momento, este segundo semestre del año será el último con tres parones: el que ya se disputó en septiembre, otro en octubre y uno más en noviembre. Cada uno dura oficialmente nueve días, pero en la práctica implica casi dos semanas sin competiciones domésticas. Recién volverá a haber fecha FIFA en marzo próximo y en junio, en la antesala del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, para luego darle paso a la nueva e inusual fecha FIFA.

De esta manera, la estructura del próximo año pasaría a contar con cuatro ventanas fijas: marzo, junio, septiembre (unificado con octubre) y noviembre. En 2026, además, se sumará el Mundial en junio y julio. Así, los equipos nacionales tendrán menos interrupciones repartidas en la temporada y los jugadores sufrirán un menor desgaste en viajes rumbo a su país, a cambio de con más largas e intensas.

La FIFA, comandada por Infantino, reajustó el calendario de Selecciones a partir de 2026.

El primer ensayo de este nuevo formato será el lunes 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, cuando se dispute la primera gran fecha FIFA bajo este sistema. Igualmente, vale recalcar que el resto de ventanas mantendrán su duración tradicional de nueve días de extensión. No obstante, para las selecciones se trata de una oportunidad al año para reunir planteles, probar variantes y acumular un rodaje competitivo mayor a lo que acostumbran hasta el momento.

Cómo afecta el cambio de la FIFA en la Selección Argentina

En este contexto, la Selección Argentina también deberá ajustar su calendario. El equipo de Lionel Scaloni acaba de cerrar las Eliminatorias en el parón de septiembre, pero dentro de pocas semanas volverá al ruedo en octubre con una gira por Estados Unidos, frente a Venezuela y Puerto Rico. Allí comenzará a darle forma a su preparación rumbo al Mundial 2026. Tras su participación, el parón XL de septiembre sería el encargado de inaugurar las próximas Eliminatorias, en las cuales Argentina podría ausentarse dada su condición de país sede para la cita de 2030.

