Un compañero de Enzo Fernández en Chelsea explicó qué lo llevó a ser capitán pese a su juventud: “Es distinto”

Con nada más que 24 años, Enzo Fernández ya es campeón de América y del mundo con la Selección Argentina, conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes con Chelsea y hasta una Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Además, fue campeón de liga con River en Argentina y con Benfica en Portugal.

Pero más allá del talento individual que lo ha favorecido para ser parte también de grandes proyectos colectivos, el mediocampista es dueño de una personalidad que pese a su juventud es capaz de diferenciarlo del resto, incluso en un equipo que invirtió cientos de millones de euros en los últimos años para atraer figuras desde todos los rincones del planeta y en el que ha sabido consolidarse como uno de los capitanes y referentes tanto dentro como fuera de la cancha.

De esa capacidad que ha acompañado a Enzo Fernández a lo largo de su todavía corta pero muy laureada carrera habló recientemente Robert Sánchez, arquero español que realizó toda su carrera en el fútbol inglés y que muy probablemente lo enfrentará con la Selección de España si finalmente hay Finalíssima ante Argentina en marzo del año próximo.

“Enzo es distinto. Tiene calidad y consistencia. Fuera del campo es uno de nuestros líderes. Es joven, pero no se trata de juventud o experiencia, sino de cómo trabajas y actúas en el día a día. Por eso se merece ser uno de los capitanes”, dijo en diálogo con ESPN el arquero que en septiembre de 2021, a las órdenes de Luis Enrique, hizo su debut absoluto con el seleccionado español.

Enzo Fernández durante los festejos por la coronación en el Mundial de Clubes.

Un equipo con gran futuro

A la juventud de Enzo Fernández, Chelsea suma a otros talentos incluso de menor edad que están llamados a liderar un proyecto deportivo de largo plazo que ya ha comenzado a rendirle frutos a nivel de títulos. Futbolistas como Moisés Caicedo, Aaron Anselmino y Estevao Willian también formaron parte del análisis de Sánchez.

“Moisés Caicedo es uno de los mejores del mundo en su posición, Aarón Anselmino y Estevão son jugadores jóvenes con mucho potencial, tienen que trabajar duro para entrar al equipo y ayudar a ganar algún trofeo”, señaló.

Y agregó: “Este es un equipo joven que aspira a cosas grandes. Estamos con la confianza necesaria para competir por la Premier, que es un gran objetivo nuestro. Todos los jugadores que vinieron son jóvenes pero ya tuvieron impacto en el equipo, se adaptaron muy bien”.