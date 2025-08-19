Enzo Fernández armó su 11 ideal del 2025 e incluyó un jugador de Boca y uno de River: “Un crack”

Con la conquista del Mundial de Clubes 2025 por parte del Chelsea y la decisión de la FIFA de tomar dicha edición como el único torneo hasta la fecha bajo ese formato, Enzo Fernández es el único jugador campeón del Mundial tanto a nivel Selecciones como Clubes. Y ahora el ex River eligió su once inicial de la temporada actual, aunque con una vuelta.

En el canal de Davoo Xeneize, el volante de la Selección Argentina –que no estará en la próxima doble fecha de eliminatorias por suspensión– hizo una aparición estelar y se animó al desafío de armar el mejor once posible de la actualidad, aunque sólo podía elegir una vez por turno un futbolista del equipo que le tocaba en la ruleta. Eso lo llevó a tener que optar por un jugador de River y uno de Boca.

“Un crack Franquito“, señaló Enzo cuando tuvo que elegir un jugador de River, decantándose por Franco Armani. Mientras que se limitó a nombrar a Leandro Paredes, cuando salió Boca en su giro de la ruleta, en la que aparecían varios de los clubes más destacados del mundo.

Enzo Fernández metió a Paredes en su XI ideal del 2025.

En total, incluyó cuatro campeones del mundo con la Selección Argentina en su once ideal del 2025, con Cristian Romero –a quien señaló como uno de los mejores defensores del mundo– y Lautaro Martínez, sumados a los mencionados Franco Armani y Leandro Paredes. Y uno de su Chelsea, en el lateral izquierdo español, Marc Cucurella.

El once ideal que armó Enzo Fernández

El equipo ideal de Enzo Fernández quedó conformado de la siguiente forma: Franco Armani (River); Achraf Hakimi (PSG), Cuti Romero (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Marc Cucurella (Chelsea); Pedri (Barcelona), Leandro Paredes (Boca), Jude Bellingham (Real Madrid); Rafael Leao (Milan); Harry Kane (Bayern Múnich) y Lautaro Martínez (Inter).

