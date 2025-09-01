Tras ser una de las máximas figuras en la conquista de la Champions League por parte del PSG, Gianluigi Donnarumma terminó su paso por el conjunto parisino de forma abrupta luego de caer en la final del Mundial de Clubes vs. Chelsea. Luis Enrique afirmó que él tomó la decisión, y este lunes, en el día final del mercado de pases, se dio a conocer que el arquero italiano seguirá su carrera en el Manchester City.

Tras iniciar su etapa como futbolista profesional en el AC Milan de la Seria A y continuar con el PSG de la Ligue 1, Donnarumma ahora llega a la Premier League para ser el nuevo arquero titular de Pep Guardiola en Etihad a cambio de 30 millones de euros más variables.

Donnarumma es el nuevo arquero del Manchester City de Guardiola. (Getty)

Eso incluso a pesar de la llegada de James Trafford, quien también arribó a Manchester en este mercado y fue el elegido por Pep para jugar en el inicio de la liga inglesa.

Informó Fabrizio Romano que Donnarumma firmó un contrato a largo plazo con el Manchester City este lunes, una vez que pasó la revisación médica. El acuerdo que se cerró horas después de consumarse la salida de Ederson al Fenerbahce turco. El otro que quedó relegado fue Stefan Ortega Moreno, quien había disputado la portería del City con el brasileño en las últimas temporadas.

En Donnarumma, Guardiola tiene al arquero con mejor porcentaje de atajadas de cualquier arquero con más de 300 atajadas en las cinco grandes ligas europeas desde que el italiano debutó en PSG, en septiembre del 2021, con casi un 75% de atajadas (74.94%).

Donnarumma fue fundamental para la conquista de la tan buscada Champions League por parte del PSG. (Getty)

En su paso por PSG, Donnarumma ganó un total de 10 títulos, incluyendo cuatro Ligue 1, tres Supercopas de Francia, dos Copas de Francia y la Champions League. Además tiene una Eurocopa con Italia y una Supercopa de Italia con Milan