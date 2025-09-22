70 millones: Red Bull, obligado a pagarle una fortuna a Christian Horner tras despedirlo

El pasado 9 de julio, Red Bull confirmó el despido de Christian Horner como Jefe de Equipo y CEO de la escudería dentro de la Fórmula 1, pero en aquel momento sólo fue destituido de sus tareas operativas, por lo que se mantenía como empleado de la escudería. Recién este lunes, Horner dejó oficialmente de ser miembro de Red Bull Racing.

El británico, que estuvo en Red Bull desde su fundación en 2005, y fue líder en los seis títulos de constructores y ocho de pilotos (cuatro de Sebastian Vettel y cuatro de Max Verstappen) en la Fórmula 1, no se irá con las manos vacías. Muy por el contrario, se dio a conocer que será indemnizado con una verdadera fortuna.

De acuerdo a lo reportado por el medio neerlandés De Telegraaf, Red Bull Racing tuvo que indemnizar a Christian Horner con 70 millones de dólares (60 millones de euros) para poder hacer oficial su despido de la escudería. Además, ya confirmada su salida como empleado, tendrá vía libre para firmar con cualquier otra escudería de la Fórmula 1 para la temporada 2026.

Red Bull tuvo que pagarle 70 millones a Christian Horner como indemnización por lo que restaba en su contrato y los 20 años trabajados en la escudería. (Getty)

Christian Horner, el más reciente despido en una lista de mucho impacto para Red Bull

Red Bull Racing dominó la Fórmula 1 desde el comienzo de esta última década. Sin embargo, entre mediados del 2024 y la actualidad, ha entregado el domino dentro de la categoría a McLaren. El despido de Christian Horner se explica por este motivo, pero también significa la más reciente salida de varios históricos de la escudería.

De los referentes del equipo que fue campeón en 2023 ya sólo quedan Verstappen y Marko. (Getty)

Las partidas de Adrian Newey, principal desarrollador del auto, Rob Marshall, jefe del departamento de diseño, Jonathan Wheatley, director deportivo y Will Courtenay, estratega de carrera, todas figuras claves en el auto que ganó 21 de 22 carreras en la temporada 2023, marcan el fin de una era en Red Bull. Horner cierra -por el momento- este exilio de leyendas de Red Bull, y ahora quedará por ver si puede/quiere reinventarse en otro lugar.