Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

A horas del GP de Abu Dhabi, la escudería de la Fórmula 1 que soltó un dardo para Alpine: “Esta vez podrás…”

En la previa de la última carrera del año, el equipo francés recibió una indirecta de parte de uno de sus competidores.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
A horas del GP de Abu Dhabi, la escudería de la Fórmula 1 que soltó un dardo para Alpine: “Esta vez podrás…”
© GeminiA horas del GP de Abu Dhabi, la escudería de la Fórmula 1 que soltó un dardo para Alpine: “Esta vez podrás…”

Se viene el último fin de semana de acción en la Fórmula 1. Este domingo se conocerá al nuevo campeón del mundo, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri disputándose el trofeo. Al mismo tiempo, otros equipos definirán su lugar en el campeonato de constructores.

Pocas horas antes de la carrera en Yas Marina, Alpine, el equipo que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, recibió un dardo de Haas. A través de las redes sociales, la escudería estadounidense involucró a Esteban Ocon para tirarle un palito al equipo comandado por Flavio Briatore.

De vuelta a donde todo empezó. Esta vez podrás competir en Yas Marina, Esteban“, escribió Haas con imágenes del piloto francés, que regresó a Abu Dhabi para poder participar de la última carrera del año, algo que no pudo hacer en la temporada anterior en el equipo con base en Endstone.

El tuit de Haas fue una clara referencia a la decisión que tomó Briatore de desvincular a Ocon antes del GP de Abu Dhabi 2024, para darle lugar a Jack Doohan, que había sido elegido para comenzar como piloto titular en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La bronca de Ocon en su salida de Alpine antes de Abu Dhabi

“Como saben, el plan siempre fue correr por última vez este fin de semana y despedirme personalmente de todos ustedes la semana que viene. Esperaba con ansias ambas cosas. No es así como quería que terminaran las cosas. Dicho esto, el mundo de la F1 es pequeño y estoy seguro de que volveré a ver a muchos de ustedes pronto”, escribió el piloto en sus redes sociales tras la sorpresiva noticia.

Publicidad
Mientras Colapinto reveló detalles íntimos de su llegada a la F1, Pierre Gasly hizo una inesperada declaración: “No lo voy a extrañar”

ver también

Mientras Colapinto reveló detalles íntimos de su llegada a la F1, Pierre Gasly hizo una inesperada declaración: “No lo voy a extrañar”

Tiempo después, al publicarse la última temporada de Drive To Survive, la serie oficial de la F1, Flavio Briatore fue contundente a la hora de justificar su decisión: “Durante meses, Esteban se quejaba todo el tiempo de que el coche era diferente, esto y lo otro. No me gusta eso. No seas un niño mimado”.

Cuándo se corre el GP de Abu Dhabi

La actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Más tarde, más precisamente el sábado 6, tendrá lugar la FP3, acompañada por la clasificación para la carrera.

El domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

Publicidad

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 6:30 horas
  • Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Carrera: 10:00 horas
Publicidad
El veredicto de Franco Colapinto sobre la polémica con Kimi Antonelli en el GP de Qatar: “No es muy justo”

ver también

El veredicto de Franco Colapinto sobre la polémica con Kimi Antonelli en el GP de Qatar: “No es muy justo”

La histórica marca de autos que vuelve a la Fórmula 1, será sponsor en 2026 y piensa en comprar una plaza

ver también

La histórica marca de autos que vuelve a la Fórmula 1, será sponsor en 2026 y piensa en comprar una plaza

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
A horas del sorteo, la Inteligencia Artificial predijo el grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Mundial 2026

A horas del sorteo, la Inteligencia Artificial predijo el grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”
Selección Argentina

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”

Encuesta Bolavip: el deseo de los hinchas de la Selección Argentina sobre el sorteo del Mundial 2026
Selección Argentina

Encuesta Bolavip: el deseo de los hinchas de la Selección Argentina sobre el sorteo del Mundial 2026

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia
River Plate

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo