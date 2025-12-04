A horas del GP de Abu Dhabi, la escudería de la Fórmula 1 que soltó un dardo para Alpine: “Esta vez podrás…”

Se viene el último fin de semana de acción en la Fórmula 1. Este domingo se conocerá al nuevo campeón del mundo, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri disputándose el trofeo. Al mismo tiempo, otros equipos definirán su lugar en el campeonato de constructores.

Pocas horas antes de la carrera en Yas Marina, Alpine, el equipo que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, recibió un dardo de Haas. A través de las redes sociales, la escudería estadounidense involucró a Esteban Ocon para tirarle un palito al equipo comandado por Flavio Briatore.

“De vuelta a donde todo empezó. Esta vez podrás competir en Yas Marina, Esteban“, escribió Haas con imágenes del piloto francés, que regresó a Abu Dhabi para poder participar de la última carrera del año, algo que no pudo hacer en la temporada anterior en el equipo con base en Endstone.

El tuit de Haas fue una clara referencia a la decisión que tomó Briatore de desvincular a Ocon antes del GP de Abu Dhabi 2024, para darle lugar a Jack Doohan, que había sido elegido para comenzar como piloto titular en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La bronca de Ocon en su salida de Alpine antes de Abu Dhabi

“Como saben, el plan siempre fue correr por última vez este fin de semana y despedirme personalmente de todos ustedes la semana que viene. Esperaba con ansias ambas cosas. No es así como quería que terminaran las cosas. Dicho esto, el mundo de la F1 es pequeño y estoy seguro de que volveré a ver a muchos de ustedes pronto”, escribió el piloto en sus redes sociales tras la sorpresiva noticia.

Tiempo después, al publicarse la última temporada de Drive To Survive, la serie oficial de la F1, Flavio Briatore fue contundente a la hora de justificar su decisión: “Durante meses, Esteban se quejaba todo el tiempo de que el coche era diferente, esto y lo otro. No me gusta eso. No seas un niño mimado”.

Cuándo se corre el GP de Abu Dhabi

La actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Más tarde, más precisamente el sábado 6, tendrá lugar la FP3, acompañada por la clasificación para la carrera.

El domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 1: 6:30 horas

Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

