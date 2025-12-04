El veredicto de Franco Colapinto sobre la polémica con Kimi Antonelli en el GP de Qatar: “No es muy justo”

Una de las polémicas más grandes que circulan hoy en día en la Fórmula 1 es la maniobra en la que Lando Norris adelantó a Kimi Antonelli en una de las vueltas finales del GP de Qatar, la cual permitió que el británico avance una posición y quede mejor ubicado para la definición del campeonato.

Debido a que Mercedes Benz y McLaren poseen el mismo proveedor de motores -Mercedes-, el despiste de Antonelli generó todo tipo de especulaciones, en las que se llegó a incluso acusar al joven italiano de haber dejado pasar adrede a Lando para complicarle el título a Max Verstappen. Esta situación derivó en una catarata de críticas, insultos y acoso cibernético para Kimi, a quien tuvieron que defender varios protagonistas de la Fórmula 1 en las últimas horas.

Uno de ellos fue Franco Colapinto. El piloto de Alpine es otro de los participantes de la F1 actual que ha tenido que lidiar con las críticas de parte de los medios y de los fans, y desde su lugar se refirió al caso de Kimi Antonelli, dejándole un mensaje de apoyo al respecto junto con un consejo.

En el paddock del GP de Abu Dhabi, al ser consultado sobre la cuestión al acoso cibernético, el argentino destacó: “No es algo que realmente me importe o que mire, y creo que esa es la forma más fácil de llevarlo. Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar. Así que creo que la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso, no darle importancia a lo que ves en redes sociales”.

En relación puntualmente a Antonelli y el caso de lo sucedido post GP de Qatar, Colapinto expresó: “Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”.

Por último, dejó una sugerencia para la FIA, a modo de reflexión para cambiar este problema que estos días sufre el italiano de Mercedes: “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo“.

Cuándo se corre el GP de Abu Dabi

En medio de ese panorama, la actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Allí, los pilotos comenzarán a prepararse para la gran competencia.

Más tarde, más precisamente el sábado 6 de diciembre, tendrá lugar la tercera práctica libre, acompañada por la clasificación para la carrera. Se tratará de una jornada completamente determinante donde los protagonistas de la lucha por el título empezarán a conocer su suerte.

Por último, durante el domingo 7 de diciembre, se disputará la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 1: 6:30 horas

Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

