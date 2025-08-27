La Fórmula 1 reveló los contratos de todos los pilotos: la enorme diferencia entre Frando Colapinto y Pierre Gasly

Con el Gran Premio de los Países Bajos, la temporada 2025 de la Fórmula 1 se reanudará este fin de semana. Restas 10 carreras para que finalice el campeonato y Franco Colapinto está ante la oportunidad de ganarse sobre el monoplaza su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.

En mayo, el piloto de Pilar subió por primera vez al Alpine para reemplazar a Jack Doohan desde el GP de Emilia-Romaña. A pesar de que mostró buenos rendimientos, superando a Pierre Gasly por momentos, aún no sumó puntos con la escudería francesa.

En ese contexto, el piloto que debutó en Williams en 2024 intentará demostrar en las próximas carreras por qué merece el asiento vacante para 2026 junto a Pierre Gasly. La Fórmula 1, a través de una publicación de Instagram, informó sobre las butacas confirmadas para la próxima temporada y marcó una gran diferencia entre los actuales integrantes de Alpine.

Es que señalaron que Gasly tiene asegurada su presencia a través de un contrato “multi anual, al menos hasta la temporada 2026”. En cambio, a Colapinto lo marcaron con un “acuerdo carrera a carrera durante 2025”.

Lo cierto es que aún nada está definido y Colapinto tiene en sus manos la chance de continuar en Alpine en la próxima campaña en la que la escudería francesa sumará un motor Mercedes. Mientras tanto, Valtteri Bottas y Checo Pérez, dos de los aspirantes a su butaca, fueron confirmados para el debut de Cadillac en 2026.

Así está la F1 2026 hasta el momento

Alpine: Pierre Gasly / ???

Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg

Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Mercedes: ??? / ???

Racing Bulls: ??? / ???

Red Bull Racing: Max Verstappen / ???

Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

Cuándo es el GP de los Países Bajos de la F1 2025

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

