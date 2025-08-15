Es tendencia:
A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Todo lo que hay que saber sobre la próxima carrera que tendrá al argentino como unos de los protagonistas en tierras neerlandesas.

Por Lautaro Tiburzio

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

Luego del Gran Premio de Hungría, disputado hace exactamente dos semanas en el circuito de Hungagoring, la Fórmula 1 entró en su receso de mitad de temporada al disputarse ya 14 carreras de las 24 que posee el calendario de este año.

La próxima carrera que tendrá el gran circo en su agenda será recién en dos semanas, ya que este parate dura un total de un mes. La reanudación se dará en el autódromo internacional de Zandvoort, ubicado en el municipio costero homónino de Países Bajos. Por ende, aún restan 15 días para volver a ver a Franco Colapinto a bordo del Alpine A255, así como también a los 19 pilotos restantes de la Fórmula 1.

Muchos rumores y confirmaciones se dan en el mundo F1 mientras los corredores se encuentran disfrutando de unas pequeñas vacaciones y un descanso, aunque a su vez también se preparan para afrontar la etapa de definiciones de la edición 2025 del campeonato.

Entre otras cuestiones, se supo que Colapinto estará todo el resto de la temporada acompañando a Pierre Gasly en Alpine, por lo que tendrá 10 carreras por delante para mejorar, sumar experiencia y apuntar a sumar unidades como hizo en su paso por Williams.

La primera prueba para conseguir eso será en Países Bajos, en la pista de Zandvoort que conoce por su paso en Fórmula 2, y que es la última pista que le falta correr en el calendario actual de la F1. Luego del GP neerlandés, vendrán las 9 carreras que ya conoció la temporada pasada.

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

Para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la Fórmula 1, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.

Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas (FP1 7:30 y FP2 11:00), mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la FP 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10:00, se correrá el GP de los Países Bajos. Todo esto, según los horarios de la República Argentina.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
