Este 7 de noviembre de 2025 se recordará como el día en que Alpine hizo oficial a Franco Colapinto como su piloto para la temporada 2026. El argentino finalmente podrá disputar una temporada completa -y desde un inicio-, y en un auto competitivo. A lo largo de estos meses, varios rumores tuvieron lugar, varios pilotos fueron postulados para el asiento, pero ¿Realmente Alpine tenía una mejor opción que Colapinto? La respuesta es sencilla: NO.

En mayúsculas y resaltada, la respuesta de apenas una palabra en realidad sirve para resumir un mar de motivos por los cuales Franco Colapinto era la única opción realista que tenía Alpine para la temporada 2026, y su mejor oportunidad de tener una dupla competitiva que sea capaz de dar vuelta la olvidable página que están escribiendo en este 2025.

Colapinto, mejor opción que otros pilotos de F1 y F2 que no están en Alpine

Podemos ir enumerando los motivos y también los supuestos rivales que Colapinto tenía por el lugar, a los que el argentino supera indudablemente. Vayamos desde fuera hacia adentro, los pilotos que no están en la Fórmula 1 y fueron postulados a ese lugar. Eso incluye a Checo Pérez, Valtteri Bottas o Mick Schumacher o cualquier piloto de la F2 actual.

Bueno, aquí hay que hacer la salvedad de que el mexicano y Bottas fueron rápidamente abordados por Cadillac y anunciados hace ya meses como su dupla para el 2026. Ambos fuera de carrera. Mick Schumacher ya tuvo su oportunidad, un par de años destruyendo autos en Haas hacen que solo su apellido evite que se lo compare con los Logan Sargeant o Nicholas Latifi de la vida.

Mick Schumacher, con cualquier otro apellido, ni siquiera hubiera estado en la conversación. (Getty)

Y si bajamos a la Fórmula 2, nos encontramos con un 100% de pilotos inexpertos en la F1, por lo que Alpine perdería un año -o al menos gran parte de él- en el que ese piloto debería entender y aprender a correr en Fórmula 1. Ya lo hizo con Jack Doohan y vimos cómo resultó. Incluso el propio Franco Colapinto pasó por eso, y la escudería francesa no está en posición de repetir las pruebas del 2025 en 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Colapinto no pudo esconder su felicidad tras confirmarse que seguirá con Alpine en la F1 2026: “Es un honor”

Esto nos lleva a cerrar un poco más el espectro, y pensar en pilotos dentro de la propia Fórmula 1. Pues, estamos en noviembre, y con el anuncio de Franco Colapinto, solo tres pilotos de la F1 actual no tienen su lugar confirmado para el 2026: Liam Lawson, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda. Todos los demás, ya pusieron el gancho en sus respectivas escuderías.

¿Qué pasa con Lawson, Hadjar y Tsunoda? Pues que los tres forman parte del grupo Red Bull, y al menos dos de ellos seguirán en 2026. El motivo por el que aún no se confirman sus renovaciones es porque todavía están evaluando qué hacer con el talentoso Arvin Lindblad, también producto de su programa de pilotos.

Ni Lawson ni Tsunoda han demostrado ser realmente mejores que Colapinto en 2025. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Si sube Lindblad a la F1, y con la enorme temporada que Hadjar está haciendo, el lugar vacante sería disputado entre Lawson y Tsunoda. Los días y meses pasan, el tiempo de cara al 2026 es cada vez menor y Alpine no podía esperar a evaluar la oportunidad tan tarde. Además, ni Lawson ha demostrado ser mejor que Colapinto, ni Tsunoda está teniendo un buen 2025 en Red Bull. De hecho, ésta es la peor temporada de su carrera en la F1 hasta la fecha y se rumorea que dejará la categoría.

Colapinto, mejor que sus compañeros de Alpine

Hay que seguir cerrando el espectro entonces, y enfocarse en la propia escudería Alpine, ¿Qué pilotos tiene Alpine? Si uno ingresa a su página puede ver a Pierre Gasly, Franco Colapinto, los dos oficiales, y a sus tres pilotos reserva: Jack Doohan, Paul Aron y Kush Maini. El indio ni siquiera es opción para los tests durante la temporada, así que lo descartamos.

A Doohan lo bajaron tras un puñado de carreras, no iba a volver a ser la primera opción. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Eso nos deja con Jack Doohan y Paul Aron, los dos rivales un tanto más realistas que tenía Colapinto, pero tampoco. No eran realmente una opción. Al australiano Alpine lo bajó del A525 tras un puñado de carreras, la confianza en él jamás estuvo presente. Y no solo no lo volvieron a subir, sino que pasó a un segundo plano por detrás de Paul Aron.

Y si se habló tanto de Paul Aron, ¿Por qué digo que el estonio tampoco fue una opción? Por el motivo que señalé antes: Aron no ha competido en Fórmula 1 y en 2026, Alpine no se puede dar el lujo de perder carreras porque uno de sus pilotos necesita adaptarse.

Cuando eligieron a Colapinto antes que a Paul Aron en Imola, el destino estaba sellado. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Alpine necesita de dos pilotos que conozcan el auto y que no tengan que estar varias carreras entendiendo y aprendiendo a correr en la categoría. Para eso fue este 2025, y una vez que tomaron la decisión de subir a Colapinto en Imola y no bajarlo más, por consecuente, su lugar en el 2026 estaba sellado.

Los méritos propios de Franco Colapinto para seguir en Alpine

Como verán, ya no hay rivales. Ya no hay pilotos que puedan ocupar el lugar, nos quedamos únicamente con Franco Colapinto. Pero eso no sería así si el propio Franco no hubiera sido capaz de demostrar todo lo que demostró en este 2025. Y es que, a pesar de lo que fue el año para la escudería, él siempre estuvo en la pelea, siempre se mantuvo a la par -o incluso por encima- de un compañero de la talla de Pierre Gasly.

Colapinto supo estar a la altura de un experimentado como Gasly.

Publicidad

Publicidad

Y aunque alguna que otra vez se excedió, y terminó chocando el auto o desobedeciendo órdenes de equipo, esas son las situaciones que tenía que vivir este año y que Alpine ya no puede permitirse que otro piloto las experimente por primera vez en 2026.

Realmente, no hace falta mucho más que leerlo al propio Flavio Briatore, cuya confianza fue depositada en Franco Colapinto desde el momento en que lo fue a buscar a Williams, y que no hizo más que ser recompensada con las actuaciones y actitudes del argentino.

“Al principio, tenía a mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco. He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él; la madurez en los últimos meses, ha cambiado por completo. Habla conmigo como una persona diferente, con más responsabilidad. Entiende lo que está haciendo con el equipo, con la ingeniería. Realmente me ha sorprendido”, declaró Briatore este fin de semana. No hay mucho más que agregar.

Publicidad

Publicidad

Briatore confía en Colapinto y, aunque alguna vez lo cuestionó públicamente, no perdió esa confianza.

Briatore vio una evolución de Franco Colapinto tanto como piloto, con resultados como los de Zandvoort o atrevimientos como el de Austin, pero también una madurez más allá de sus años y Grandes Premios en la Fórmula 1. Un piloto que aporta arriba del auto, pero también debajo, y que constantemente busca dar un paso adelante, en pista y en el desarrollo del coche.

El propio Colapinto hizo hincapié en, justamente, esa posibilidad de desarrollar el auto, de por primera vez tener un lugar en el desarrollo. “Es un auto que yo estuve desarrollando, es el primer auto de Fórmula 1 en el que yo trabajé, y me da muchas ganas”, reconoció. “Tuve mis momentos en el simulador, pude explicar los problemas en el auto del 2025 y lo que había que solucionar para el 2026, un input bastante grande. Es el primer auto en el que se hizo algo de lo que yo dije, es algo especial y tengo ganas de ver qué pasa“, agregó con gran expectativa.

Publicidad

Publicidad

Y si él fue uno de los encargados de desarrollar el Alpine del 2026, es incuestionable que tiene que ser uno de los dos pilotos que lo maneje rumbo a lo que pueda pasar en la próxima temporada. Y así será, nunca hubo otra opción.